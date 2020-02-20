Волонтеры ТПУ собирают макулатуру в поддержку приютов для бездомных животных

Волонтеры Томского политеха начали благотворительный сбор макулатуры среди студентов и всех желающих. Собранное сырье отправят на переработку, а вырученные деньги отправят приютам для бездомных кошек и собак, сообщает пресс-служба ТПУ.

У каждого студента после сессии, да и вообще в течение всего обучения, скапливается достаточное количество макулатуры, которую он может просто выбросить в мусорный бак, ухудшив тем самым экологическую ситуацию. А мы призываем студентов сделать доброе дело: сдать макулатуру и помочь животным, находящимся в пункте передержки «Колыбель Дианы» и приюте для собак «Dog house», – рассказала руководитель волонтерской организации «Стиль Жизни» Анастасия Рекичинская. – Вся собранная макулатура будет отправлена на вторичную переработку, а средства переданы нашим подопечным.

Макулатуру будут принимать с 18 февраля по 31 марта в общежитиях ТПУ на ул. Вершинина, 37, Вершинина, 48 и Пирогова, 18а. Оставить заранее рассортированную бумагу формата А4, картон, тетради и газеты можно в «коробочках счастья».

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Волонтеры организации «Стиль Жизни» помогают бездомным кошкам и собакам уже около двух лет. По собственным подсчетам, за это время им удалось собрать на переработку 6,4 тонны макулатуры. Присоединиться к проекту можно в официальной группе «Стиль Жизни».