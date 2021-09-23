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Волонтеры собрали 170 тысяч на подключение холодной воды к дому одинокой томички

ТВ2 Юлия Фаллер

Волонтеры подключат холодную воду к дому одинокой 76-летней Галины Павловны С. Им удалось собрать 170 тысяч рублей, сообщают в благотворительной организации «Старость в радость в Томске». 

Бабушка Галя, как называют волонтеры женщину, живет одна в частном доме с печным отоплением, без канализации, воды и бани уже 21 год. Подробнее о Галине Павловне мы писали в истории «Одиночество бабушки Гали».

Галина родом из Томска, но 19 лет прожила в Узбекистане. Занималась изготовлением мебели. Мужа она похоронила, дочь умерла в 19 лет при трагических обстоятельствах. Есть дальние родственники под Томском, но они бабушку не навещают. Пенсионерке тяжело ходить и говорить, четыре года назад она перенесла инсульт.

Дому бабушки Гали больше 70 лет. Без воды в частном доме одинокой женщине приходится тяжело. Холодную воду привозят в канистрах и бидонах за деньги соседи, сейчас помогают волонтеры, раньше бабушка ходила за водой сама. 

Этим летом волонтеры решили провести холодную воду и утеплить пол.

«Искали мастеров починить сени, там провисают прогнившие потолочные балки, и прохудился потолок, но рук, увы, не нашлось», — сообщают волонтеры. 

Как отмечают в фонде, большую часть средств на подключение холодной воды - 90 тысяч рублей - перевела «давняя помощница фонда, которая пожелала остаться анонимной». Пока волонтеры подали документы в «Томскводоканал» и ждут одобрения. 

Галина Павловна С.

По информации фонда, прошлым летом у бабушки Гали во дворе ощенилась собака, пристроить щенков волонтеры так и не смогли, но построили вольер, обеспечили бабушку крупами и мясом, собак стерилизовали. 

Сейчас волонтеры открыли сбор средств для ремонта сеней. Приблизительная сумма сбора - 70 тысяч рублей. 

Реквизиты для получения помощи:
Сбербанк 5469 6400 1181 2381
Тинькофф 5536 9140 2496 3971
Евгения Вячеславовна Д.
Карты привязаны к номеру телефона: 89528011800
Номер Яндекс Кошелька: 410019719571686
Счёт в PayPal: ajdevis@gmail.com

Пожалуйста, с пометкой «Бабе Гале».
Отчеты: https://vk.com/board46306061

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