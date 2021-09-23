Волонтеры собрали 170 тысяч на подключение холодной воды к дому одинокой томички

Волонтеры подключат холодную воду к дому одинокой 76-летней Галины Павловны С. Им удалось собрать 170 тысяч рублей, сообщают в благотворительной организации «Старость в радость в Томске».

Бабушка Галя, как называют волонтеры женщину, живет одна в частном доме с печным отоплением, без канализации, воды и бани уже 21 год. Подробнее о Галине Павловне мы писали в истории «Одиночество бабушки Гали».

Галина родом из Томска, но 19 лет прожила в Узбекистане. Занималась изготовлением мебели. Мужа она похоронила, дочь умерла в 19 лет при трагических обстоятельствах. Есть дальние родственники под Томском, но они бабушку не навещают. Пенсионерке тяжело ходить и говорить, четыре года назад она перенесла инсульт.



Дому бабушки Гали больше 70 лет. Без воды в частном доме одинокой женщине приходится тяжело. Холодную воду привозят в канистрах и бидонах за деньги соседи, сейчас помогают волонтеры, раньше бабушка ходила за водой сама.

Этим летом волонтеры решили провести холодную воду и утеплить пол.

«Искали мастеров починить сени, там провисают прогнившие потолочные балки, и прохудился потолок, но рук, увы, не нашлось», — сообщают волонтеры.

Как отмечают в фонде, большую часть средств на подключение холодной воды - 90 тысяч рублей - перевела «давняя помощница фонда, которая пожелала остаться анонимной». Пока волонтеры подали документы в «Томскводоканал» и ждут одобрения.