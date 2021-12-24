Томский проект «Накорми голодного» просит помочь с открытием социальных столовых или пунктов питания для бездомных

Организаторы и волонтеры проекта «Накорми голодного» просят помощи неравнодушных томичей, чтобы открыть в городе несколько специализированных столовых или пунктов питания, оборудованных помещениями для санитарной обработки. Столовые и пункты будут работать ежедневно, чтобы каждый человек мог согреться, получить горячее питание, теплую одежду и необходимую помощь. Об этом ТВ2 рассказали организаторы проекта.

«Помещения под столовые или пункты питания могут быть не обязательно капитальными строениями, это могут быть киоски, павильоны или иные объекты, подходящие под определение – помещение, где можно укрыться от холода, получить пищу и первую помощь. В пунктах горячего питания люди могут не только получить пищу, но и при жела­нии обрести временное жилье в специализированном центре реабилитации и получить шанс начать новую жизнь. Сотрудники центра помогают людям восстановить документы, наладить связь с родственниками и даже найти работу», — отмечают организаторы проекта.

Добавим, что проект «Накорми голодного» - это один из социальных проектов благотворительного фонда «Рука помощи», которые уже много лет занимается помощью людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сам проект зародился 15 лет назад, когда трое неравнодушных людей решили помо­гать людям без определенного места жительства. Зимой они подобрали на улице, лежащего в куче мусора, умирающего че­ловека, оказали ему помощь, благодаря чему его жизнь была спасена. Сейчас волонтеры проекта кормят людей в разные дни в 12 местах. В проекте занято более 200 человек, которые своим трудом и на свои деньги обеспечивают ежедневную работу точек горячего питания в Томске. В этом году проект «Накорми голодного» стал лауреатом всероссийской премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает».