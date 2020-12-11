Волонтеры прекратили искать пропавшего 17-летнего Георгия Потовского. Он найден мертвым

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» официально прекратили поиски Георгия Потовского. Об этом сообщается в группе отряда.

«Информацию по поводу пропавшего Георгия теперь вы можете получить только у Следственного комитета по Томской области», — сказали ТВ2 волонтеры «Лизы Алерт».

Волонтеры больше не могут комментировать ситуацию по поводу пропавшего 17-летнего Георгия Потовского.

На месте происшествия работает следственная группа. При внешнем осмотре на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначена судебная медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«В результате совместных поисков следователей СК, сотрудников полиции и волонтеров поисковой организации «Лиза Алерт» в лесном массиве в окрестностях поселка Тимирязевское, расположенного в Кировском районе г.Томска, обнаружено тело пропавшего подростка», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Георгий Потовский ушел из дома 30 ноября и не вернулся. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «убийство». Для расследования дела создана следственная группа.





Ранее поисковые группы «Лизы Алерт» осмотрели район пропажи, стадион Буревестник, район Лагерного сада, оклеили ориентировками город и другие населенные пункты области.





«Мы проверяем все поступающие к нам свидетельства. Ребята осмотрели территорию возле Сенной Курьи, поселки Северный и Серебряный бор и прилегающий к ним лес. Совместно с полицией, СК, ГИБДД работаем в районе озера Песчаное. Связь плохая, не везде можно проехать на машине», — сообщал отряд в выходные.





По информации СКР, в последний раз камеры зафиксировали подростка у озера Песчаное.





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