Волонтеры партии «Новые люди» помогли детям в Томске

Томичи, у которых велосипеды стояли без дела, отдали их детям. С доставкой помогли волонтеры из партии «Новые люди». Инициировал акцию благотворительный фонд «Меркурия».





Горожане, у которых в гараже пылятся ненужные велосипеды и другой спортинвентарь, теперь могут подарить им вторую жизнь — передать в малообеспеченные семьи. Организаторы проекта своими силами проводят ремонт и доставляют адресатам.





Партия «Новые люди» присоединилась к благотворительной акции. Активисты помогли доставить спортивный инвентарь до пунктов приема. Желающих поделиться велосипедами оказалось много, но у большинства просто не было времени везти своего «железного коня» через полгорода.





Вера Булдакова из Тимирязево передала «Новым людям» детский велосипед.