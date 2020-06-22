Волонтеры партии «Новые люди» помогли детям в Томске
Томичи, у которых велосипеды стояли без дела, отдали их детям. С доставкой помогли волонтеры из партии «Новые люди». Инициировал акцию благотворительный фонд «Меркурия».
Горожане, у которых в гараже пылятся ненужные велосипеды и другой спортинвентарь, теперь могут подарить им вторую жизнь — передать в малообеспеченные семьи. Организаторы проекта своими силами проводят ремонт и доставляют адресатам.
Партия «Новые люди» присоединилась к благотворительной акции. Активисты помогли доставить спортивный инвентарь до пунктов приема. Желающих поделиться велосипедами оказалось много, но у большинства просто не было времени везти своего «железного коня» через полгорода.
Вера Булдакова из Тимирязево передала «Новым людям» детский велосипед.
Объявление об акции я увидела в социальной сети, — рассказывает томичка. — Вспомнила, что у меня пылится детский велосипед. Дочка все равно из него давно выросла, так что он оставался без дела.
После небольшого обновления велосипед обретет «вторую жизнь». Кстати, фонд принимает и технику, которая уже «не на ходу» — она пойдет на запчасти для ремонта.
Томич Александр Яткин об акции узнал из телевизионного сюжета. Волонтерам он отдал коньки — уже ближайшей зимой на них встанет новый владелец.
Мы с женой покупали их ребенку, вместе ходили на каток. А теперь у сына сорок пятый размер ноги, — улыбается Александр Борисович. — Вот и подумали: почему бы не передать коньки тому, кому они нужнее?
Пока инвентарь собирают в специальных пунктах. Детям его передадут уже через несколько недель.
Велосипед, самокат, мяч, ролики — для кого-то обычная вещь в использовании, а для кого-то мечта, — рассказывает директор благотворительного фонда «Меркурия» Станислав Сова. — Мы отдаем велосипеды тем, кому они принесут радость, но кто не может себе позволить купить новый.
Велосипеды принимаются ежедневно с 9 по 30 июня по адресам: Иркутский тракт, 78 и улица Белозерская, 22. Чтобы оформить заявку, можно позвонить по телефону +7 (3822) 22-49-13 или написать в соцсети фонда.
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