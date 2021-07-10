Волонтеры очистили 20 км берегов рек и озер от мусора в Томской области: когда будет субботник

Более 1000 волонтеров очистили от мусора около 20 километров акватории в Томской области в рамках акции «Вода России», сообщает «Облкомприрода».

Региональные операторы вывезли по итогам уборки 220 кубометров отходов. К началу июля уборку берегов томских водоемов выполнили только на 30%.

Так, на субботник на этой неделе вышли сотрудники департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, «Облкомприроды», Верхне-Обского бассейнового водного управления и студенты ТГУ на озеро Сенная Курья. За час волонтеры собрали на берегу пляжа 20 мешков мусора.

Субботники в рамках акции «Вода России» продолжатся на следующей неделе. В пятницу, 16 июля всех желающих приглашают принять участие в уборке озера Керепеть.

Записаться на субботник можно по телефону: +7 (3822) 903-844