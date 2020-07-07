Волонтеры обновят фасады трех домов в «Преображенской-Профессорской слободе»

В Томске стартовал второй сезон проекта «Раскрась Томск». Волонтеры обновят фасады как минимум трех старинных деревянных домов на территории достопримечательного места «Преображенская-Профессорская слобода», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Сейчас студотряды ТГАСУ вышли на подготовительные работы по трем адресам: ул. Красноармейская, 58 и 74, а также ул. Карташова, 32/1. Студенты очищают фасады от пыли, старой краски и шлифуют поверхность.





Затем к работам на объектах подключатся волонтеры, которые покрасят фасады в соответствии с утвержденными паспортами.