Волонтеры обновят фасады трех домов в «Преображенской-Профессорской слободе»
В Томске стартовал второй сезон проекта «Раскрась Томск». Волонтеры обновят фасады как минимум трех старинных деревянных домов на территории достопримечательного места «Преображенская-Профессорская слобода», сообщает пресс-служба обладминистрации.
Сейчас студотряды ТГАСУ вышли на подготовительные работы по трем адресам: ул. Красноармейская, 58 и 74, а также ул. Карташова, 32/1. Студенты очищают фасады от пыли, старой краски и шлифуют поверхность.
Затем к работам на объектах подключатся волонтеры, которые покрасят фасады в соответствии с утвержденными паспортами.
Проект «Раскрась Томск!» стартовал в мае 2019 года. За первый год работы участниками акции стали более 50 добровольцев. Они отремонтировали фасады двух ценных деревянных зданий по ул. Красноармейской, 66 и 83, а также провели несколько открытых мероприятий, посвященных восстановлению объектов деревянного зодчества в Томске.
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