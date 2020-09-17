Волонтеры нашли пенсионера, потерявшегося в лесу под Томском

Волонтеры получили заявку о том, что пенсионер ушел в лес в районе 10 утра в районе деревни Березкино и не вернулся. В соцсетях появилось сообщение о пропаже 79-летнего Михаила Алимова.





Позже поисково-спасательный отряд сообщил о том, что пропавший найден живым. В поисках принимали участие сотрудники МЧС, ПСС, полиция и кинолог.



«Припаркованная машина Михаила Фирсовича говорит нам о том, где ее хозяин зашел в лес, — сообщается в группе поискового отряда. — Разворачиваем рядом штаб. На месте практически нет дорог, нет интернета, почти нет связи – все как мы любим. Родственники потерявшегося рассказывают подробности, пока мы заливаем карты. Жена, два сына и внук уточняют для нас приметы и дают нам фотографию. Налаживаем взаимодействие со старшим от МЧС и полиции. Наш потерявшийся человек уже в возрасте, ходит плохо и из-за хронических заболеваний должен принимать лекарства. Опасаемся, что ему могло стать плохо и тогда у нас немного времени, чтобы успеть. Но обнадеживает, что Михаил Федорович, отправляясь в лес, все-таки взял с собой необходимые ему лекарства и спички».