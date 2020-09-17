Волонтеры нашли пенсионера, потерявшегося в лесу под Томском
Участники поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в среду, 16 сентября, нашли в лесу ушедшего за грибами пожилого мужчину, сообщается в группе отряда в соцсетях.
Волонтеры получили заявку о том, что пенсионер ушел в лес в районе 10 утра в районе деревни Березкино и не вернулся. В соцсетях появилось сообщение о пропаже 79-летнего Михаила Алимова.
Позже поисково-спасательный отряд сообщил о том, что пропавший найден живым. В поисках принимали участие сотрудники МЧС, ПСС, полиция и кинолог.
«Припаркованная машина Михаила Фирсовича говорит нам о том, где ее хозяин зашел в лес, — сообщается в группе поискового отряда. — Разворачиваем рядом штаб. На месте практически нет дорог, нет интернета, почти нет связи – все как мы любим. Родственники потерявшегося рассказывают подробности, пока мы заливаем карты. Жена, два сына и внук уточняют для нас приметы и дают нам фотографию. Налаживаем взаимодействие со старшим от МЧС и полиции. Наш потерявшийся человек уже в возрасте, ходит плохо и из-за хронических заболеваний должен принимать лекарства. Опасаемся, что ему могло стать плохо и тогда у нас немного времени, чтобы успеть. Но обнадеживает, что Михаил Федорович, отправляясь в лес, все-таки взял с собой необходимые ему лекарства и спички».
В 22:25 в волонтерский штаб поступила информация, что потерявшегося Михаила Алимова обнаружили мотоциклисты примерно в пяти километрах от его точки входа в лес.
Когда стемнело, Михаил Алимов понял, что ушел не туда, остановился и разжег костер. Тут его и обнаружили мотоциклисты, проезжающие по лесной дороге. Отмечается, что все это время мужчина ждал помощи и оставался на месте.
Родные Михаила Алимова благодарят волонтеров.
— Мир не без добрых людей, — говорит жена потерявшегося Людмила Алимова.— Волонтеры несколько раз прочесывали лес, хотя уже ничего не было видно. Мне сказали, что будут искать до того момента, пока не найдут. Я не могу найти слова, чтобы выразить искреннюю благодарность всем, кто искал в лесу моего мужа, особенно — двум парнишкам на мотоциклах. Мы прожили в браке с Михаилом 57 лет, я сильно переживала, когда он пропал и долго не выходил на связь. Его нашли поздно вечером, он развел костер и был долго без воды. Сейчас он уставший, но понемногу приходит в себя.
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