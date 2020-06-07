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07 июня,
2020
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Новости

Волонтеры-медики расскажут томичам, как стать донором

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичей приглашают присоединится к всероссийской донорской акции, которая пройдет с 8 по 15 июня в региональном центре крови. Об этом сообщает обладминистрация. 

Волонтеры-медики расскажут томичам, как стать донором

В течение недели волонтеры-медики будут сдавать кровь в Томском региональном центре крови и консультировать онлайн. Томичи узнают о том, кто и как может стать донором, познакомятся с правилами ответственного донорства и мерами профилактики различных заболеваний. 

14 июня на официальной странице общественного движения в социальной сети «ВКонтакте» пройдет онлайн-лекция «Guide начинающего донора», также в рамках акции запланированы онлайн-встреча с почетным донором и онлайн-флешмобы.


Из-за ситуации с коронавирусом томичи стали реже сдавать кровь, передает облздрав слова главврача Томского регионального центра крови. Пока медучреждениям хватает крови, но ее запасы нужно постоянно пополнять.

Сдать кровь в Томском региональном центре крови на Вершинина, 45 можно в будни с 8.00 до 12.30. При себе необходимо иметь паспорт. Как подготовиться к донации, можно узнать на сайте организации, уточнить информацию по вопросам донорства — по телефонам: (3822) 419-832 и 8-913-103-73-22.

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