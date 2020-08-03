Волонтеры «Лизы Алерт» просят помощь в поисках двух пропавших людей

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» ищут двух пропавших людей: северчанку Оксану Смолкину и жителя деревни Поросино Томского района Константина Кузнецова. Об этом волонтеры написали в официальной группе поискового отряда «ВКонтакте».

Так, 37-летняя Оксана Смолкина пропала две недели назад. О местонахождении женщины ничего не известно с 19 июля. Приметы пропавшей: рот 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, ниже плеч, глаза карие. Была одета в черную куртку в клетку, черные леггинсы и черные кроссовки.

57-летний житель деревни Поросино Константин Кузнецов 29 июля вышел из дома, и с тех пор его местонахождение не известно. Его приметы: рост 163 сантиметра, худощавое телосложение, наголо побрит, серо-голубые глаза, усы.

Был одет во фланелевую рубашку в сине-зеленую клетку, рабочие черные брюки, коричневую футболку в полоску.