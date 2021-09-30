Волонтеры «ЛизаАлерт» просят помочь найти пенсионера, который пропал на рыбалке

Томские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь найти 67-летнего Владимира Головина. Мужчина поехал 27 сентября на рыбалку в район деревень Палочка и Рыбинск и до сих пор его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в желтые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги-болотники.
«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - отмечают в отряде.