Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Волонтеры «ЛизаАлерт» просят помочь найти пенсионера, который пропал на рыбалке
Новости

Волонтеры «ЛизаАлерт» просят помочь найти пенсионера, который пропал на рыбалке

ТВ2 ТВ2

Томские волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь найти 67-летнего Владимира Головина. Мужчина поехал 27 сентября на рыбалку в район деревень Палочка и Рыбинск и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 185 сантиметров, плотного телосложения, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. Был одет в желтые камуфляжные штаны, черные резиновые сапоги-болотники.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - отмечают в отряде.

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.