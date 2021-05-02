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02 мая,
2021
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Волонтеры «Лиза Алерт» просят помочь в поисках жителя Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в поисках жителя Томской области. 

Волонтеры «Лиза Алерт» просят помочь в поисках жителя Томской области

Поисковики сообщают, что 50-летний житель села Кожевниково потерялся 19 апреля. Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза и короткие седые волосы. Во что был одет — неизвестно. 


«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», — добавляют в отряде.

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