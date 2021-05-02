Волонтеры «Лиза Алерт» просят помочь в поисках жителя Томской области

Поисковики сообщают, что 50-летний житель села Кожевниково потерялся 19 апреля. Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза и короткие седые волосы. Во что был одет — неизвестно.





«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», — добавляют в отряде.

