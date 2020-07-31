Добрые новости
31 июля,
2020
5
фото
Новости

Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» четвертый день ищут 86-летнюю Галину Андрееву, которая 27 июля ушла в неизвестном направлении в поселке Орловка. Им нужна помощь волонтеров

Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину

«Мы прошли 189 км 390 м ногами. Мы пролетели 36 км 710 м и сделали 1328 снимков с квадрокоптера. Мы проехали 3016 км на машинах и затратили около 300 литров бензина. На место поиска за эти три дня выезжало около 130 человек», — пишут в отряде.


Они уточняют, что в поиске принимали участие сотрудники МВД, МЧС, военные, добровольцы «Красного креста». Была задействована группа координаторов, группа картографии и навигации, группа специального назначения, обеспечения, коротких прозвонов.

«Нам очень нужна ваша помощь! На место поиска требуются люди, так же нам нужны алкалиновые батарейки АА, аккумуляторы 18650 для оборудования и зарядные устройства типа nitecore intellicharge i8. Если у вас нет возможности приехать, но есть желание помочь, отправьте сообщение на короткий номер 7878 со словом ПОИСК и суммой от 100 до 15000 рублей. Например, ПОИСК 100. Поисковики получат бензин на топливную карту #ЕКА на переведенную вами сумму», — сообщает отряд.


Желающие принять участие в поиске должны позвонить по телефону 89539288012. Им объяснят, как правильно собраться и куда приехать.

Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину
Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину
Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину
Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.