Волонтеры «Лиза Алерт» четвертый день ищут пропавшую 86-летнюю женщину

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» четвертый день ищут 86-летнюю Галину Андрееву, которая 27 июля ушла в неизвестном направлении в поселке Орловка. Им нужна помощь волонтеров

«Мы прошли 189 км 390 м ногами. Мы пролетели 36 км 710 м и сделали 1328 снимков с квадрокоптера. Мы проехали 3016 км на машинах и затратили около 300 литров бензина. На место поиска за эти три дня выезжало около 130 человек», — пишут в отряде.





Они уточняют, что в поиске принимали участие сотрудники МВД, МЧС, военные, добровольцы «Красного креста». Была задействована группа координаторов, группа картографии и навигации, группа специального назначения, обеспечения, коротких прозвонов.



«Нам очень нужна ваша помощь! На место поиска требуются люди, так же нам нужны алкалиновые батарейки АА, аккумуляторы 18650 для оборудования и зарядные устройства типа nitecore intellicharge i8. Если у вас нет возможности приехать, но есть желание помочь, отправьте сообщение на короткий номер 7878 со словом ПОИСК и суммой от 100 до 15000 рублей. Например, ПОИСК 100. Поисковики получат бензин на топливную карту #ЕКА на переведенную вами сумму», — сообщает отряд.





Желающие принять участие в поиске должны позвонить по телефону 89539288012. Им объяснят, как правильно собраться и куда приехать.