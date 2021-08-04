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Главная Новости Волонтеры ищут мужчину, пропавшего в Томске
Новости

Волонтеры ищут мужчину, пропавшего в Томске

ТВ2
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2 часа назад

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках Алексея Сабуркина, который ушел несколько дней назад и о его местонахождении ничего неизвестно.

«Помогите найти человека! Пропал Сабуркин Алексей Владимирович, 28 лет (1992 г.р.). Со 2 августа 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы Алексея: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с короткой стрижкой, размер обуви — 45. Был одет в голубую футболку, темно-серые спортивные брюки и черные кроссовки.

«Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно)», - уточняют волонтеры.

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