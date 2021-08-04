Волонтеры ищут мужчину, пропавшего в Томске

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» объявил о поисках Алексея Сабуркина, который ушел несколько дней назад и о его местонахождении ничего неизвестно.

«Помогите найти человека! Пропал Сабуркин Алексей Владимирович, 28 лет (1992 г.р.). Со 2 августа 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы Алексея: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые с короткой стрижкой, размер обуви — 45. Был одет в голубую футболку, темно-серые спортивные брюки и черные кроссовки.