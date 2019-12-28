Волонтеры ищут младенца, которого мать бросила на дороге Томск — Кемерово

Томские волонтеры ищут трехмесячную девочку из Кемерова, местонахождение которой неизвестно с 24 декабря. Как сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» , Галя Сардаковская может находиться в Томске.

«Может находиться в нашем городе!» — говорится в сообщении группы. В нем отмечается, что девочке три месяца, рост 60 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Младенец был одет в серо-коричневый пятнистый пуховик и белую шапку.





Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей девочки, просят обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 и 112.





Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 36-летней женщины с трехмесячной дочерью в Кемерове. В происшествии следователи усматривают признаки преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Как удалось выяснить следователям, женщина с дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов ее остановили сотрудники полиции на трассе Кемерово — Томск, однако ребенка с ней не оказалось, и пока его местонахождение неизвестно. Следователям она сказала, что «дочь поперхнулась». Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги.





В ближайшее время планируется помещение подозреваемой в лечебное учреждение для установления ее психического состояния. Следователи вместе с волонтерами организовали розыск пропавшего ребенка.