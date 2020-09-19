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19 сентября,
2020
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Волонтеры ищут 64-летнюю томичку, которая ушла из дома в неизвестном направлении

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Волонтеры ищут пропавшую томичку. 64-летняя Татьяна Заярная ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 

Волонтеры ищут 64-летнюю томичку, которая ушла из дома в неизвестном направлении

«Пропала Заярная Татьяна Рудольфовна, 64 года. 16 сентября 2020 года ушла из дома в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. 

У женщины седые волосы чуть ниже плеч и голубые глаза. Татьяна была одета в серо-коричневую джинсовую куртку, вельветовые брюки и черно-белые кроссовки. 


Всех, кто обладает информацией о местонахождении Татьяны, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. Также отряду требуется помощь волонтеров.


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