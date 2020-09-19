Волонтеры ищут 64-летнюю томичку, которая ушла из дома в неизвестном направлении

Волонтеры ищут пропавшую томичку. 64-летняя Татьяна Заярная ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Пропала Заярная Татьяна Рудольфовна, 64 года. 16 сентября 2020 года ушла из дома в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

У женщины седые волосы чуть ниже плеч и голубые глаза. Татьяна была одета в серо-коричневую джинсовую куртку, вельветовые брюки и черно-белые кроссовки.





Всех, кто обладает информацией о местонахождении Татьяны, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52. Также отряду требуется помощь волонтеров.





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