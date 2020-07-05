Волонтеры ищут 32-летнего томича, пропавшего в субботу

Томские волонтеры ищут пропавшего 31-летнего томича. Как сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт Томской области» , о местонахождении мужчины неизвестно с 4 июля.

«Томск, внимание! Помогите найти человека! Пропал Лоза Дмитрий Богданович, 31 год», — сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».





Приметы: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, карие глаза, волосы черные, прямые, короткая стрижка.





Был одет в серую футболку, голубые джинсовые шорты и черные кроссовки, с собой у него был черный рюкзак.





Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.





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