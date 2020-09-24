Волонтеры благоустраивают родники в Сибирском ботаническом саду
Волонтеры в Томске благоустраивают родники, которые находятся на территории Сибирского ботанического сада, рассказал ТВ2 Александр Назаров.
Занимается благоустройством родников 82-летний Александр Назаров вместе с волонтерами.
Александр Назаров — по профессии гидрогеолог, работал в Томском политехническом университете доцентом отделения геологии, создатель карты родников города, которая висит в Музее истории Томска. Каждый день с 11 утра до 19 вечера Александр занимается восстановлением родников и облагораживанием территории вокруг них.
Этим летом Александр вместе с волонтерами построил 500 метров деревянного тротуара к Политехническому пруду и родникам. Волонтеры помогали чистить пруд и облагораживать родники. Появился меценат, который подарил доски и бревна для тротуара.
По словам дочери Александра Назарова Олеси, сейчас волонтерам нужна помощь в строительстве. Осталось проложить 22 метра деревянного тротуара и убрать строительный мусор.
Как рассказал ТВ2 директор ботанического сада Михаил Ямбуров, волонтеры приступили к благоустройству тропы к роднику в июле этого года, до этого времени следил за родниками только Александр Назаров.
— Мы согласовали с волонтерами, как будет проходить новая тропинка к пруду ТПУ, который находится на природо-охранной территории Сибирского ботанического сада, — говорит Ямбуров. — Волонтеры собственными силами благоустроили эту территорию. Раньше на этом месте были нарубленные поперечно уложенные щепки, за которыми тоже ухаживал Александр Назаров.
В следующем году администрация ботсада планирует на этом месте посадить растения, чтобы место было более живописным, отметил Ямбуров. Попасть к родникам можно со стороны Московского тракта и со двора Ботанического сада.
Как рассказала ТВ2 экскурсовод Элина Михальцова, в Томске насчитывается более тысячи родников, в Сибирском ботсаду находится около 40, 23 из которых пока скрыты.
27 сентября состоится экскурсия по томским родникам в ботаническом саду. Волонтер Элина Михальцова расскажет об истории родников в Томске, и как томичам можно помочь поддерживать родники. Стоимость экскурсии обговаривается индивидуально, по возможностям экскурсантов. Договориться о встрече можно, написав Элине в соцсетях.
Напомним, 19 сентября Сибирский ботанический сад ТГУ открыл свои двери для посетителей. В режиме самостоятельной экскурсии все желающие смогут посмотреть уникальные коллекции растений. Посетить оранжереи СибБС можно по субботам и воскресеньям с 10.00 до 17.00 часов (вход платный), прогуляться по территории сада можно бесплатно ежедневно с 9 утра до 18 вечера.
В 2020 году Сибирский ботанический сад отмечает 140-летие с момента основания. В его оранжерейно-тепличном комплексе собраны уникальные для северных регионов планеты растительные фонды: свыше 9000 видов, форм и сортов растений, из них около 4000 тропических и субтропических. Площадь комплекса – 6500 квадратных метров. Площадь всей территории сада составляет 10 га.
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