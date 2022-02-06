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Володин предложил дать возможность при покупке проверять авто на нахождение в залоге

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в закон изменения для передачи в ГИБДД сведений о нахождении автомобилей в залоге. Это должно помочь россиянам избежать покупки авто, находящихся под обременением, которые у них могут забрать без возврата денег.

«Люди работают, копят средства на такие приобретения, как автомобиль или квартира, годами. Важно защитить добросовестных покупателей от возможного мошенничества, когда они могут остаться и без денег, и без имущества», — отметил Володин.

Сейчас авто, находящиеся при продаже под обременением, как правило, заложены в какой-либо банк. При этом банки не обязаны регистрировать факт залога в специальном реестре. Такие данные не вносятся в паспорт транспортного средства и не передаются в ГИБДД.

Таким образом, при покупке автомобиля «с рук» новый владелец, как правило, не знает, что транспортное средство находится в залоге. В случае, если бывший владелец перестает выплачивать долг банку, авто заберут у нового владельца без возврата потраченной на него суммы.

Напомним, с февраля в России вступил в силу закон, по которому местные власти обязаны передавать в Росреестр информацию о признании дома аварийным. Теперь при покупке квартиры любой сможет запросить эти сведения, получив выписку из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН).

 

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