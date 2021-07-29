Volkswagen и Mitsubishi столкнулись в Томске. Два человека в больнице

Volkswagen Polo и Mitsubishi Lancer столкнулись на улице Гагарина в Томске. Полиция ищет очевидцев ДТП.

По данным регионального УМВД, ДТП произошло 28 июля около 11:20 на улице Гагарина, 56.

«По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Volkswagen при выезде на нерегулируемый перекресток не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу». В результате он допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi, которым управлял 35-летний мужчина», — говорится в сообщении

Водителей с травмами доставили в больницу.

Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефонам: 8 (3822) 66-44-22 или 66-44-24.