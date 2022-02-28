Война в Украине. День пятый. Что происходит сейчас. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса».
Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь
О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь. Главные события четвертого дня читайте здесь.
Пожалуйста, помните: во время военных действий полностью в части информации о ходе военной операции нельзя доверять никому.
13:05
Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев, Евгений Чичваркин объявили о создании Антивоенного комитета России. Также в состав комитета вошли 13-й чемпион мира по шахматам, политик Гарри Каспаров, историк Владимир Кара-Мурза, писатель Виктор Шендерович (внесен в список иноагентов), предприниматель Борис Зимин.
«Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Чудовищность совершенного преступления не оставляет возможности промолчать или проявить пассивное несогласие. Для выросших на идеалах освобождения мира от нацизма людей захватническая война – самое страшное и постыдное явление. Непротивление такой войне является пособничеством. А противодействие – единственно возможной и достойной линией поведения», — говорится в сообщении.
12:55
МИД Беларуси сообщил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Переговоры должны пройти в ближайшие часы.
12:45
Цены на нефть резко выросли на фоне введения новых санкций Запада против России.
Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $103,15 за баррель, что на 5,22 доллара (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 февраля эти контракты подешевели на 1,15 доллара (1,2%), до 97,93 доллара за баррель.
12:30
Киевская городская государственная администрация сообщает:
«В целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев, но в эту ночь город подготовился к обороне». В администрации предупредили жителей, что в 8 утра (9 утра мск) в городе заработают продуктовые магазины. Жителей предупредили, что на улицах установлены укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения».
Комендантский час не отменен. С 28 февраля он продлится, как сообщалось ранее, с 22:00 до 7:00.
12:15
Южная Корея запретила экспорт стратегических материалов в Россию. Южная Корея «в рамках присоединения к международным санкциям против Москвы после ее вторжения в Украину» запретила экспорт стратегических материалов в Россию, сообщило информагентство «Рёнхап» со ссылкой на МИД. По данным агентства, Сеул также планирует присоединиться к исключению России из платежной системы SWIFT.
12:00
Торги акциями на Московской бирже начнутся не раньше 15:00. Центробанк сообщил, что решение о точном времени открытия будет принято в час дня.
Валютные торги, как сообщалось ранее, откроются в 10 утра.
11:40
Жительница Харькова Елена Калинина рассказывает, как прошла прошедшая ночь:
«Еще одна ночь прошла, прошла в относительной тишине. Проснулась резко и не понятно в 5:12. Сама или от лая собак. Собаки лают бездомные, значит — ещё все хорошо. Не напуганы — значит хорошо. Долбит дятел — значит весна и спокойно. Посмотрела новости, списалась с теми кто в сети, у всех все нормально».
По словам Елены, обстреливали аэропорт.
«Рядом со мной, в Писочине попали во двор жилого дома, повредили трубопровод по доставке воды, в 0:25. Не думаю что к ним принесется аварийка, будут скорее всего сидеть без воды. Писочин и Высокий это дорога на Киев, пытаются Харьков "закрыть". Высокий обстреляли тоже. Я понимаю, что большую часть ПВО сбивают, если бы падало все, что выпущено, нас бы не было».
При этом, женщина пишет, что жители Белгородской области тоже сидят в погребах.
«Я страшное трусло, я даже боюсь выходить из дома, простите меня! Я не боюсь собак, темноты, бандитов, но происходящего я боюсь! Боюсь так, что словами это не описать! Заметьте, я внучка, дочка и бывшая жена военного и боюсь! Оба мои дела прошли войну, оба говорили, что это грязь, смерть и кровь! И вот эти все пропагандистские фильмы для меня были ужасом и кошмаром, потому что я знала, что это все вранье! Я всегда была пацифистом, была против оружия, потому что на генном уровне знала, что война — это самая ужасная вещь на свете!»
11:20
The Guardian пишет, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета российским судам заходить в британские порты.
11:00
Московская биржа назначила старт валютных торгов на 10:00. Такое решение было принято Центробанком, говорится в сообщении площадки. На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.
10:30
Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро. Евро торгуется на исторических максимумах.
По данным на 06:46 мск, евро на Forex торговался по 127,15 рубля (+32,73%), доллар — по 83,89 рубля (+0,03%).
10:00
Новые санкции ЕС официально вступили в силу
- Запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России
- Воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний
09:30
Третий депутат Госдумы осудил войну в Украине. Им оказался член КПРФ Вячеслав Мархаев.
«Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом. <…> Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна», — написал в фейсбуке Мархаев. Мархаев — депутат Госдумы от Республики Бурятия. Ранее вторжение России в Украину осудили двое других депутатов парламента от КПРФ — Михаил Матвеев и Олег Смолин.
Главное за ночь
Австралия ввела санкции в отношении Путина, Лаврова, Шойгу, Мишустина и Колокольцева. Согласно сообщению офиса премьер-министра Австралии Скотта Морриссона, российским политикам запрещено посещать Австралию, также на них налагаются персональные финансовые санкции.
«Президент Путин, министр иностранных дел Лавров и министр обороны Шойгу несут прямую ответственность за незаконное вторжение России в Украину. <...> Путин присоединяется к очень небольшой группе, в которую входят Роберт Мугабе из Зимбабве, Муаммар Каддафи из Ливии и Башар аль-Асад из Сирии», — сообщается на сайте Морриссона.ЕС может ввести санкции против богатейших людей России, пишет Bloomberg. По данным издания, Евросоюз изучает возможность введения персональных ограничений против Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова.
Помимо этого, под санкции могут попасть виолончелист Сергей Ролдугин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава «Роснефти» Игорь Сечин.Переговоры России и Украины начнутся утром. Об этом пишут со ссылкой на источники «Украинская правда» и ТАСС.
«Это не перенос, встреча будет утром, причина — логистика украинской делегации», — сказал собеседник ТАСС.
В России в течение дня 27 февраля задержаны 2667 человек за участие в антивоенных акциях. С 24 февраля задержаны 5814 человек.
Петиция с требованием остановить войну собрала почти 950 тысяч подписей.