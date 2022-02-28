Война в Украине. День пятый. Что происходит сейчас. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь О событиях третьего дня мы вели онлайн здесь. Главные события четвертого дня читайте здесь. Пожалуйста, помните: во время военных действий полностью в части информации о ходе военной операции нельзя доверять никому.

13:05 Михаил Ходорковский, Сергей Гуриев, Евгений Чичваркин объявили о создании Антивоенного комитета России. Также в состав комитета вошли 13-й чемпион мира по шахматам, политик Гарри Каспаров, историк Владимир Кара-Мурза, писатель Виктор Шендерович (внесен в список иноагентов), предприниматель Борис Зимин. «Будучи гражданами Российской Федерации, мы против своей воли оказались ответственными за нарушение международного права, военное вторжение и массовую гибель людей. Чудовищность совершенного преступления не оставляет возможности промолчать или проявить пассивное несогласие. Для выросших на идеалах освобождения мира от нацизма людей захватническая война – самое страшное и постыдное явление. Непротивление такой войне является пособничеством. А противодействие – единственно возможной и достойной линией поведения», — говорится в сообщении.

12:55 МИД Беларуси сообщил, что площадка для переговоров России и Украины подготовлена, ожидается прибытие делегаций. Переговоры должны пройти в ближайшие часы.

12:45 Цены на нефть резко выросли на фоне введения новых санкций Запада против России. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составила $103,15 за баррель, что на 5,22 доллара (5,33%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 февраля эти контракты подешевели на 1,15 доллара (1,2%), до 97,93 доллара за баррель.

12:30 Киевская городская государственная администрация сообщает: «В целом эта ночь прошла спокойно, было несколько столкновений и боев, но в эту ночь город подготовился к обороне». В администрации предупредили жителей, что в 8 утра (9 утра мск) в городе заработают продуктовые магазины. Жителей предупредили, что на улицах установлены укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения». Комендантский час не отменен. С 28 февраля он продлится, как сообщалось ранее, с 22:00 до 7:00.

12:15 Южная Корея запретила экспорт стратегических материалов в Россию. Южная Корея «в рамках присоединения к международным санкциям против Москвы после ее вторжения в Украину» запретила экспорт стратегических материалов в Россию, сообщило информагентство «Рёнхап» со ссылкой на МИД. По данным агентства, Сеул также планирует присоединиться к исключению России из платежной системы SWIFT.

12:00 Торги акциями на Московской бирже начнутся не раньше 15:00. Центробанк сообщил, что решение о точном времени открытия будет принято в час дня. Валютные торги, как сообщалось ранее, откроются в 10 утра.

11:40 Жительница Харькова Елена Калинина рассказывает, как прошла прошедшая ночь: «Еще одна ночь прошла, прошла в относительной тишине. Проснулась резко и не понятно в 5:12. Сама или от лая собак. Собаки лают бездомные, значит — ещё все хорошо. Не напуганы — значит хорошо. Долбит дятел — значит весна и спокойно. Посмотрела новости, списалась с теми кто в сети, у всех все нормально». По словам Елены, обстреливали аэропорт. «Рядом со мной, в Писочине попали во двор жилого дома, повредили трубопровод по доставке воды, в 0:25. Не думаю что к ним принесется аварийка, будут скорее всего сидеть без воды. Писочин и Высокий это дорога на Киев, пытаются Харьков "закрыть". Высокий обстреляли тоже. Я понимаю, что большую часть ПВО сбивают, если бы падало все, что выпущено, нас бы не было». При этом, женщина пишет, что жители Белгородской области тоже сидят в погребах.



«Я страшное трусло, я даже боюсь выходить из дома, простите меня! Я не боюсь собак, темноты, бандитов, но происходящего я боюсь! Боюсь так, что словами это не описать! Заметьте, я внучка, дочка и бывшая жена военного и боюсь! Оба мои дела прошли войну, оба говорили, что это грязь, смерть и кровь! И вот эти все пропагандистские фильмы для меня были ужасом и кошмаром, потому что я знала, что это все вранье! Я всегда была пацифистом, была против оружия, потому что на генном уровне знала, что война — это самая ужасная вещь на свете!»

11:20 The Guardian пишет, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета российским судам заходить в британские порты.

11:00 Московская биржа назначила старт валютных торгов на 10:00. Такое решение было принято Центробанком, говорится в сообщении площадки. На денежном рынке не будут проводиться торги и расчеты по сделкам валютного репо.

10:30 Рубль в ходе валютных торгов на рынке Forex слабеет к доллару и евро. Евро торгуется на исторических максимумах.



По данным на 06:46 мск, евро на Forex торговался по 127,15 рубля (+32,73%), доллар — по 83,89 рубля (+0,03%).

10:00 Новые санкции ЕС официально вступили в силу Запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России

Воздушное пространство Евросоюза закрыто для российских авиакомпаний

09:30 Третий депутат Госдумы осудил войну в Украине. Им оказался член КПРФ Вячеслав Мархаев. «Под эгидой признания ДНР и ЛНР мы скрыли планы развязывания полномасштабной войны с нашим самым близким соседом. <…> Убежден, что ни народам России, ни народам Украины такая война не нужна», — написал в фейсбуке Мархаев. Мархаев — депутат Госдумы от Республики Бурятия. Ранее вторжение России в Украину осудили двое других депутатов парламента от КПРФ — Михаил Матвеев и Олег Смолин.