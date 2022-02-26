Третий день войны между Россией и Украиной. Что происходит сегодня. Обновляется

В ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине с целью «защиты жителей Донбасса». Продолжаем следить за главными событиями в нашем онлайне. О том, как развивались события читайте в онлайне за 24 февраля. Об основных событиях 25 февраля здесь

13:40 Минобороны России сообщил о ситуации на Украине: — Российскими ВС поражен 821 объект военной инфраструктуры Украины. — Сбиты 7 украинских боевых самолетов, 7 вертолетов и 9 БПЛА. — ВМФ России уничтожил 8 военных катеров украинских ВМС. — Военные ЛНР продвинулась на глубину до 30 км и овладели населенными пунктами Бахмутовка и Гречишкино. Группировка войск ДНР при наступлении в направлении Новомайское продвинулась еще на 6 км. По сообщению ведомства, «группировки войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России продолжают развивать успех наступления», а «националистические батальоны, отходя, взрывают за собой электроподстанции и мосты через реки». О потерях российской стороны ведомство традиционно не сообщает.

13:30 Спросили томичей, что они думают о войне на Украине.

13:15 Bloomberg сообщают, что США «всерьез рассматривают» возможность отключить Россию от SWIFT — международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. По словам источников агентства, союзники США в Европе поддерживают эту идею. Ранее западные страны отказывались отключать Россию от SWIFT.

13:00 Российских деятелей культуры и искусства опубликовали открытое письмо против войны с Украиной. Обращение подписали свыше 1100 человек из разных городов России. «Мы, художники, кураторы, архитекторы, критики, искусствоведы, арт-менеджеры — представители культуры и искусства Российской Федерации — инициировали и подписываем это открытое письмо, которое считаем недостаточным, но необходимым действием на пути к миру между Россией и Украиной. 24 февраля 2022 года Российская Федерация начала внезапное, агрессивное и открытое военное наступление по всей территории Украины. Поводом для него была объявлена «защита жителей ДНР и ЛНР», военные же действия ведутся на всей территории Украины и в ее крупных городах: Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других. Среди жителей этих городов — большое количество наших родственников, друзей, знакомых и коллег. Мы требуем остановить эту длящуюся с 2014 года войну c Украиной — суверенным и независимым государством — и начать вести с ней переговоры на уважительных и равноправных основаниях».

12:45 В метро Киева, которое жители используют как укрытие, родился ребенок. Девочку назвали Мия.

12:33 УНИАН сообщает, что украинские военные отбили город Васильков, расположенный в 25 километрах от Киева. По словам Советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, за время войны погибли более 3,5 тысячи российских военных и около 200 попали в плен. Минобороны РФ о потерях не сообщало ни разу.

12:12 В Киеве продолжаются бои. Вот, что сейчас происходит на проспекте Победы.

11:50 Российские благотворители призвали прекратить военные действия в Украине. Обращение подписали более 40 руководителей ведущих благотворительных фондов страны и некоммерческих организаций. Среди них — Чулпан Хаматова, Нюта Федермессер, Авдотья Смирнова, Ксения Рапопорт, Дмитрий Ямпольский. «Господин президент, Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Вся наша работа — это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров», — говорится в тексте обращения.

11:15 Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщил, что уже 100 тысяч украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Президент Америки Джо Байден распорядился выделить Украине 600 миллионов долларов. 350 из них пойдут на оборону, 250 Киев может использовать по своему усмотрению.

11:00 Во многих городах Украины объявлена воздушная тревога: в Харькове на востоке, Виннице и Умани в центре, Луцке и Львове на западе страны и в других местах. «Украинская правда» опубликовала видео, на котором слышно, как стреляют в Киеве.

10:45 Мэрия Киева призывает жителей столицы не выходить на улицу.



«На улицах нашего города сейчас проходят боевые действия. Просим соблюдать спокойствие и быть максимально осторожными! Если вы в укрытии – не оставляйте его сейчас. Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы», - цитирует объявление администрации агентство Интерфакс-Украина.

10:00 Основные бои идут в Киеве. Помимо Киева, бои идут в городе Васильков, расположенном в 20 километрах к юго-западу от столицы.

9:30 Вот, что пишет жительница Энергодара Запорожской области: «Вчера у нас была угроза авиаудара. По городу, в котором расположена крупнейшая в Европе АЭС. Они вообще осознают, чем это чревато?»