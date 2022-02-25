Война между Россией и Украиной. День второй. Что происходит сегодня? Обновляется

Вчера президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к нации и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Другими словами, начал войну с Украиной. О том, как развивались события вчера, читайте в онлайне за 24 февраля. За происходящим в настоящее время, следите в нашем сегодняшнем текстовом прямом эфире:

14:23 — В Чернобыльской зоне, которую контролируют российские войска, зафиксировано увеличение радиации, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Превышение уровня радиации зафиксировано на существенной части пунктов наблюдений.

Автор: Державна інспекція ядерного регулювання України Автор: Державна інспекція ядерного регулювання України

14:11 — Российские военные атаковали здание Службы безопасности Украины в городе Мелитополь в Запорожской области, сообщает телеграм-канала Риа-Мелитополь. В городе, по данным издания, много российской военной техники, а также есть украинские танки.

14.04 – УНИАН со ссылкой на заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр утверждает, что российские военные захватили несколько автомобилей ВСУ, «переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони». За машинами может следовать колонна российских военных грузовиков, утверждает Маляр. 14.00 – Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Он просит Бухарестскую девятку предоставить Киеву помощь в обороне и давлении на Россию через санкции. Он надеется, что это поможет посадить Россию за стол переговоров. «Нам нужна антивоенная коалиция», — написал Зеленский в твиттере.

13.43 – На военном аэродроме в Миллерово в Ростовской области случился пожар из-за попадания снаряда, сообщает Baza. Как уточнил военный корреспондент WarGonzo Семён Пегов, удар нанесли украинские военные оперативно-тактической ракетой «Точка-У».

Из Миллерово (Ростовская обл) прислали. Военный аэродром pic.twitter.com/CBpQcAOh56 — Вольный Дон высота 541,9🇷🇺1244УСТАВ🇷🇸 (@Obenderbey) February 25, 2022

13.14 – УНИАН со ссылкой на народного депутата Алёну Шкрум сообщает, что в течение 15 минут в Киев прилетит российская авиация. Людей просят укрываться в убежищах В это же время появляется сообщение: «В окрестностях Вышгорода под Киевом только что произошел мощный взрыв. Ударная волна была настолько сильной, что жители верхних этажей многоэтажек почувствовали заметные колебания зданий». Киев и Вышгород разделяют около 20 километров

13:03 — «Новая газета» публикует обновленную карту военных действий:

12:58 — Киевское метро сейчас, сообщает УНИАН. Станция «Оболонь»:

12:38 — Глава МИД Украины сравнил удары России по мирному населению Киева с нападением нацистской Германии: «В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила то зло. Победит и это. Остановите Путина. Изолируйте Россию. Порвите с ней связи».

12:36 — Ростуризм формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа. МИД Турции подтвердил, что Киев официально запросил Анкару ограничить проход военных кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция может закрыть проливы для прохода военных кораблей, но даже в такой ситуации у России останется право вернуть флот на базу, сообщили в МИД республики.

12:20 — Владимир Зеленский выступил с новым обращением: Обращение к украинцам: — Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму. Защищаемся! Не останавливаемся! Слава Украине! Обращение к россиянам: — Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать — мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны.

12:12 — Росавиация заявила, что запрет на полеты «Аэрофлота» в Великобританию нарушает соглашение о воздушном сообщении между странами. Они уточнили, что Россия «сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний».

11:57 — Воздушная тревога во Львове:

11:55 — ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями, пишет ЧТД. В Чернигове включили сирены, сообщает УНИАН.

11:54 — В Киеве фрагменты самолета упали на двухэтажный жилой дом по улице Садовая, начался пожар. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, пишет УНИАН.

11:49 — Житель Донецка ранен в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщает Народная милиция ДНР.

11:44 — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о высадке российского десанта в селе Павловка, Попельнянского района, Житомирской области.

11:42 — Жители Киева пишут ТВ2: «Сейчас все нормально. Уже дома. Рядом в метрах 200-300 сбили неопознанный 😏 наши украинские. Гул и «бабах» были очень сильные. Очень испугались, но никакой паники — схватили кошку и собаку и в подъезд ушли. Успели даже чемодан вынести, а вот обувь себе и даже ключи от квартиры не взяли. Уже дома». Другие очевидцы сообщают: «Это было около нас. Наши подорвали их летательный аппарат. Было громко. Не зная, что это, собрались за 30 секунд, залегли с животными в общем коридоре. Потом узнали, что, вернулись».

11:39 — Консульство Украины отменило прием в Новосибирске. По информации представительства, это связано с военным положением в стране, сообщает Тайга.инфо.

11:22 — Взрывы в Ровно, в 200 километрах от Польши, пишет Медиазона* (*признана иноагентом) со ссылкой на «Сегодня».

11:25 — С момента начала вторжения, по данным Пентагона, которые приводит CNN, по украинской территории было выпущено более 160 ракет.

11:20 — НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины на саммите, который созывает в пятницу, сообщила штаб-квартира альянса.

Обложка свежего номера «Новой газеты»:

11:18 — В сторону Киева движутся российские танки, пишет информационное агенство УНИАН. Украинские защитники подорвали мост, чтобы остановить движение оккупантов, сообщает УП со ссылкой на источники в ВСУ. В Киеве снова звучат взрывы.

11:09 — Международная хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну. В твиттере хакеров заявлено, что уже «обрушен» сайт государственного телеканала Russia Today. Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ объявил «критический» уровень киберугрозы.

The #Anonymous collective has taken down the website of the #Russian propaganda station RT News. — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

11:08 — Владимир Зеленский: «Мы не боимся России, не боимся говорить обо всем: о гарантиях безопасности для нашей страны, не боимся говорить про нейтральный статус. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?».

11:03 — В Сумах на северо-востоке Украины, пишет телеграм-канал ЧТД, продолжаются бои.

10:57 — Президент Украины Владимир Зеленский: «Враг назначил меня целью номер один, мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства».

10:42 — Погранслужба Украины сообщает, что в 4:25 по местному времени под обстрел попало ее поздразделение в Приморском Посаде в Запорожской области. Среди пограничников есть убитые и раненые.

10:35 — Жители Киева публикуют в социальных сетях фотографии с последствиями взрывов в воздухе:

Фото: Автор:

10:31 — Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что, по предварительным данным, при пожаре в доме в Позняках пострадали трое человек, один из них в тяжелом состоянии.

10:18 — Советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографии последствий падения российского летательного аппарата, сбитого ПВО, на дом в киевском районе Позняки:

9:50 — В Виннице звучат сирены воздушной тревоги, сообщает информационное агентство УНИАН.

9:34 — Украинские СМИ сообщают о шести взрывах в Троещине — спальном районе Киева на левом берегу Днепра.

В 4:20 начались взрывы в Киеве, на вебкамере видно вспышки и следы pic.twitter.com/9sHvTaplAw — Dave Frenkel (@merr1k) February 25, 2022