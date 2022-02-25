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Война между Россией и Украиной. День второй. Что происходит сегодня? Обновляется

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Вчера президент России Владимир Путин выступил со срочным обращением к нации и заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Другими словами, начал войну с Украиной.

О том, как развивались события вчера, читайте в онлайне за 24 февраля.

За происходящим в настоящее время, следите в нашем сегодняшнем текстовом прямом эфире:

14:23 — В Чернобыльской зоне, которую контролируют российские войска, зафиксировано увеличение радиации, сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины. Превышение уровня радиации зафиксировано на существенной части пунктов наблюдений. 

Автор:  Державна інспекція ядерного регулювання України
Автор:  Державна інспекція ядерного регулювання України

14:11 — Российские военные атаковали здание Службы безопасности Украины в городе Мелитополь в Запорожской области, сообщает телеграм-канала Риа-Мелитополь. В городе, по данным издания, много российской военной техники, а также есть украинские танки.

14.04 – УНИАН со ссылкой на заместитель министра обороны Украины Ганна Маляр утверждает, что российские военные захватили несколько автомобилей ВСУ, «переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони». За машинами может следовать колонна российских военных грузовиков, утверждает Маляр.

14.00 – Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Польши Анджеем Дудой. Он просит Бухарестскую девятку предоставить Киеву помощь в обороне и давлении на Россию через санкции. Он надеется, что это поможет посадить Россию за стол переговоров. «Нам нужна антивоенная коалиция», — написал Зеленский в твиттере.

13.43 – На военном аэродроме в Миллерово в Ростовской области случился пожар из-за попадания снаряда, сообщает Baza. Как уточнил военный корреспондент WarGonzo Семён Пегов, удар нанесли украинские военные оперативно-тактической ракетой «Точка-У».

13.14 – УНИАН со ссылкой на народного депутата Алёну Шкрум сообщает, что в течение 15 минут в Киев прилетит российская авиация. Людей просят укрываться в убежищах

В это же время появляется сообщение: «В окрестностях Вышгорода под Киевом только что произошел мощный взрыв. Ударная волна была настолько сильной, что жители верхних этажей многоэтажек почувствовали заметные колебания зданий». Киев и Вышгород разделяют около 20 километров

13:03 — «Новая газета» публикует обновленную карту военных действий:

12:58 — Киевское метро сейчас, сообщает УНИАН. Станция «Оболонь»:

12:38 — Глава МИД Украины сравнил удары России по мирному населению Киева с нападением нацистской Германии:

«В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала нацистская Германия. Украина победила то зло. Победит и это. Остановите Путина. Изолируйте Россию. Порвите с ней связи».

12:36 — Ростуризм формирует перечень туристов, которые не могут вылететь в Россию из-за рубежа.

МИД Турции подтвердил, что Киев официально запросил Анкару ограничить проход военных кораблей России через проливы Босфор и Дарданеллы. Турция может закрыть проливы для прохода военных кораблей, но даже в такой ситуации у России останется право вернуть флот на базу, сообщили в МИД республики.

12:20 — Владимир Зеленский выступил с новым обращением:

Обращение к украинцам:

— Только солидарность, только решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму. Защищаемся! Не останавливаемся! Слава Украине!

Обращение к россиянам:

— Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать — мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны.

12:12 — Росавиация заявила, что запрет на полеты «Аэрофлота» в Великобританию нарушает соглашение о воздушном сообщении между странами. Они уточнили, что Россия «сохраняет за собой право применения зеркальных мер в соответствии с положениями межправсоглашения с целью соблюдения принципа справедливых и равных прав для назначенных авиакомпаний».

11:57 — Воздушная тревога во Львове:

Автор: УНИАН

11:55 — ЦБ Украины запретил валютные операции с российскими и белорусскими рублями, пишет ЧТД.

В Чернигове включили сирены, сообщает УНИАН.

11:54 — В Киеве фрагменты самолета упали на двухэтажный жилой дом по улице Садовая, начался пожар. Информация о жертвах и пострадавших уточняется, пишет УНИАН.

11:49 — Житель Донецка ранен в результате ночного обстрела со стороны ВСУ, сообщает Народная милиция ДНР.

11:44 — Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает о высадке российского десанта в селе Павловка, Попельнянского района, Житомирской области.

11:42 — Жители Киева пишут ТВ2: «Сейчас все нормально. Уже дома. Рядом в метрах 200-300 сбили неопознанный 😏 наши украинские. Гул и «бабах» были очень сильные. Очень испугались, но никакой паники — схватили кошку и собаку и в подъезд ушли. Успели даже чемодан вынести, а вот обувь себе и даже ключи от квартиры не взяли. Уже дома».

Другие очевидцы сообщают: «Это было около нас. Наши подорвали их летательный аппарат. Было громко. Не зная, что это, собрались за 30 секунд, залегли с животными в общем коридоре. Потом узнали, что, вернулись».

11:39 — Консульство Украины отменило прием в Новосибирске. По информации представительства, это связано с военным положением в стране, сообщает Тайга.инфо.

11:22 — Взрывы в Ровно, в 200 километрах от Польши, пишет Медиазона* (*признана иноагентом) со ссылкой на «Сегодня».

11:25 — С момента начала вторжения, по данным Пентагона, которые приводит CNN, по украинской территории было выпущено более 160 ракет.

11:20 — НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины на саммите, который созывает в пятницу, сообщила штаб-квартира альянса.

Обложка свежего номера «Новой газеты»:

11:18 — В сторону Киева движутся российские танки, пишет информационное агенство УНИАН. Украинские защитники подорвали мост, чтобы остановить движение оккупантов, сообщает УП со ссылкой на источники в ВСУ. В Киеве снова звучат взрывы.

11:09 — Международная хакерская группировка Anonymous объявила России кибервойну. В твиттере хакеров заявлено, что уже «обрушен» сайт государственного телеканала Russia Today.

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ объявил «критический» уровень киберугрозы.

11:08 — Владимир Зеленский: «Мы не боимся России, не боимся говорить обо всем: о гарантиях безопасности для нашей страны, не боимся говорить про нейтральный статус. Мы же сейчас не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И самое главное — какие конкретно страны нам их дадут?».

11:07 — Антон Геращенко опубликовал видео с захваченными солдатами, которые говорят, что они из десантно-штурмовой бригады Улан-Удэ (Бурятия). Капитан и ефрейтор говорят, что были на учениях.

По данным президента Украины Зеленского, за сутки вторжения российских войск в Украине 137 погибших и 316 раненых, пишет телеграм канал «@сибирьмедиа».

11:03 — В Сумах на северо-востоке Украины, пишет телеграм-канал ЧТД, продолжаются бои.

10:57 — Президент Украины Владимир Зеленский: «Враг назначил меня целью номер один, мою семью — как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства».

10:42 — Погранслужба Украины сообщает, что в 4:25 по местному времени под обстрел попало ее поздразделение в Приморском Посаде в Запорожской области. Среди пограничников есть убитые и раненые.

10:35 — Жители Киева публикуют в социальных сетях фотографии с последствиями взрывов в воздухе:

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10:31 — Мэр Киева Виталий Кличко сообщает, что, по предварительным данным, при пожаре в доме в Позняках пострадали трое человек, один из них в тяжелом состоянии.

10:18 — Советник министра МВД Украины Антон Геращенко опубликовал фотографии последствий падения российского летательного аппарата, сбитого ПВО, на дом в киевском районе Позняки:

9:50 — В Виннице звучат сирены воздушной тревоги, сообщает информационное агентство УНИАН.

9:34 — Украинские СМИ сообщают о шести взрывах в Троещине — спальном районе Киева на левом берегу Днепра.

Что произошло за ночь?

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. По его словам, в первый день погибли 137 украинских военнослужащих, в том числе 10 офицеров. Еще 316 получили ранения. Минздрав Украины сообщил о гибели 57 человек в результате российских ударов.

Из-за акций против вторжения в Украину, по последним данным, были задержаны 1734 человека в 53 городах России, сообщает «ОВД-Инфо» (признан иноагентом). Больше всего задержанных в Москве — по меньшей мере 955 человек. В Петербурге задержали не менее 425 человек, в Краснодаре — 57, Екатеринбурге — 39. В других городах менее чем по 30 задержанных.

В Москве против одной из участниц антивоенной акции уже возбудили уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Она кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью, сообщило управление СК по Москве.

Президент США Джо Байден объявил о санкциях в отношении России. Они включают в себя:

  • Ограничения на операции в долларах и евро, фунтах и иенах для российского бизнеса;
  • Ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию на 50%;
  • Санкции против четырех российских банков, включая ВТБ;
  • Ограничения на заимствования на рынках США и ЕС для крупнейших российских государственных компаний;
  • Санкции против российских чиновников, крупных бизнесменов и членов их семей.

Среди банков, попавших под санкции США, также оказались Сбербанк «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк (как отмечает The Bell, речь не о полноценных блокирующих санкциях, а о блокировании корсчетов в США, что должно лишить «Сбер» возможности проводить операции в долларах). Также под санкциями оказались сыновья главы «Роснефти» Игоря Сечина, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности Сергея Иванова, топ-менеджеры ВТБ и Сбербанка.

Кроме того власти США запретили американским инвесторам покупать новые долговые обязательства и новые акции «Газпрома» , «Ростелекома», «РусГидро», «Алроса», «Совкомфлота», РЖД, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка. Запрет распространяется на долговые обязательства со сроком обращения более 14 дней.

Джо Байден заявил, что США и их союзники ограничат для российского бизнеса возможность проводить операции в долларах, евро, фунтах и иенах. Также, по его словам, США введут санкции против ВТБ и ограничат экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Экспортные ограничения затронут в том числе космическую отрасль. Он добавил, что США не станут участвовать в военном конфликте в Украине. При этом Штаты перебросят в Германию дополнительные войска.

Кроме того Канада ввела санкции против 58 человек, в том числе членов Совбеза РФ, министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов РФ Антона Силуанова. Также Канада аннулирует все экспортные разрешения, ранее выданные России.

Япония также вводит санкции в отношении России. Будет ограничен экспорт полупроводников, заморожены активы финансовых структур, введены визовые ограничения, цитирует «Интерфакс» заявление премьер-министра Фумио Кисида.

Персональные санкции для голосовавших за признание ЛНР и ДНР депутатов Госдумы пообещала и Австралия.

Евросоюз объявил о новых санкциях в отношении России. Как заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимаются следующие ограничительные меры:

  • финансовые санкции, которые затронут 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе работающие в сфере обороны
  • санкции в энергетике, после которых Россия не сможет модифицировать свои НПЗ
  • запрет на продажу в Россию самолетов и авиаоборудования
  • ограничение на доступ России к технологиям, в том числе к полупроводникам
  • визовые санкции — дипломаты и представители бизнеса больше не будут пользоваться привилегиями для въезда в страны ЕС.

Приграничная служба Украины сообщает, что украинский остров Змеиный в Черном море, который входит в состав Одесской области, захвачен российскими военными. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все пограничники, защищавшие остров Змеиный, погибли.

Кроме того Украина сообщила МАГАТЭ об утрате контроля над объектами в зоне Чернобыльской АЭС.

«В результате нападения все объекты ГСП ЧАЭС, находящиеся в зоне отчуждения, а именно хранилища отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2), новый безопасный конфайнмент объекта „Укрытие“ и блоки №№ 1,2,3 ЧАЭС были взяты под контроль вооруженными силами без опознавательных знаков» («Интерфакс-Украина»).

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