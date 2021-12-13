«Войков: жить по-царски»: в сетях обсуждают название нового микрорайона от Рината Аминова и Алексея Вавилова

Новый жилой комплекс под названием «Войков» появится в Томске. Возводят дома томские бизнесмены Ринат Аминов (в последний год получивший широкую известность как главный свидетель в судебном процессе над Иваном Кляйном) и Алексей Вавилов. Согласно данным Центрального информационного агентства недвижимости(ЦИАН) застройку ведет ООО СЗ «Вира». Предприятие зарегистрировано в деревне Черная Речка Томского района в 2018 году. Директором является Рустам Абанеев, учредители — Ринат Аминов, Алексей Мошко и ООО «СВРГ Управление». Единственным владельцем ООО «СВРГ Управление» является бизнесмен Алексей Вавилов. Название жилого комплекса, увековечивающее в Томске имя революционера, причастного к расстрелу царской семьи, обсуждается в соцсетях.

В сентябре 2021 года Специализированный застройщик «Вира» получил разрешение от мэрии на строительство трех многоквартирных многоэтажных домов на земельном участке на улице Войкова, 51, где раньше находился Томский завод измерительной аппаратуры (ТЗИА). Напомним, имущество завода измерительной аппаратуры — здания, сооружения, оборудование и другое на улице Войкова — ушло с торгов за 32,5 миллиона рублей в начале сентября 2018 года. По информации Интерфакса реализовано имущество было почти в девять раз ниже стартовой стоимости. «Мы планируем построить комплекс с жилой площадью около 50 тыс. кв. метров с подземными парковками. Высотность домов — до 17 этажей, сегмент жилья — средний и выше среднего. На территории комплекса также будет детский сад на 145 мест», — говорил Ринат Аминов в 2019 году. Тогда проект оценивался в 1,5 млрд рублей.

А теперь, собственно, к названию «Войков». Петр Лазаревич Войков революционер, советский политический и государственный деятель, дипломатический работник. Входил в число тех, кто в 1918 году принимал решение о расстреле в Екатеринбурге царской семьи. В документах судебного следствия, проводившегося следователем по особо важным делам при Омском окружном суде Н. А. Соколовым, содержатся два письменных требования Войкова выдать 11 пудов серной кислоты, которая была использована для обезображивания и уничтожения тел Николая II и его близких. Был убит в 1927 гду в Варшаве Борисом Ковердой, в ответ на что большевики расстреляли два десятка заключенных из числа бывшей российской знати. В Томске было несколько попыток переименовать улицу Войкова. В ноябре 2005 г. Томская епархия обратились в городскую комиссию по топонимике с предложением вернуть исторические названия улицам Войкова и Октябрьский взвоз. Комиссия вынесла решение о необходимости проведения социологического опроса людей, проживающих на улице Войкова, с целью узнать – хотят ли они, чтобы их улица была переименована. В ходе опроса выяснилось, что большинство жителей против переименования. Томскую епархию не устроило решение жителей и они обратились к городским депутатам. В сентябре 2006 года Дума Томска приняла решение вернуть исторические названия улице Войкова - улица Знаменская и Октябрьскому взвозу - Воскресенский взвоз. Но до исполнения этого решения дело так и не дошло.



В России имя Войкова носят по-прежнему более сотни улиц в разных городах и одна станция московского метро.