Военный парад прошел в Новосибирске
Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Новосибирске. Участники парада прошли в колонне без масок.
Чтобы не допустить скопления зрителей, площадь оцепили, установили ограждения. Однако люди все равно собрались.
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💫 В день Парада Победы дружинники Народной дружины "Витязь" вместе с их командиром Лукинской Ксенией Владимировной несли дежурство. Дружинники охраняли общественный порядок и стояли в оцеплении вокруг места проведения парада с 6:30 утра до 12 часов дня. 💫 Наш Центра выражает большую благодарность ребятам за их участие в мероприятии! Фотоотчет: https://vk.com/album-59079706_274709730 #ЦентрВитязь #Новости@vitiaz_nsk #Тымолод #Новосибирск #НСК #Июнь2020@vitiaz_nsk #Сидимдома #75летПобеды #Проекты@vitiaz_nsk
В параде участвуют более 2,2 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. Механизированная колонна насчитывает свыше 60 единиц вооружения и военной техники.
Трансляцию мероприятия можно увидеть ниже.
По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребёнок. 3034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).
Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.
С 22 июня в Новосибирске разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк (пока — без посещения павильонов).
Из-за пандемии коронавируса в России перенесли большую часть торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, с 9 мая на неопределенный срок. В Томске празднование Дня Победы также прошло в усеченном формате. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что все праздничные мероприятия состоятся тогда, когда темпы заболеваемости коронавирусом пойдут на спад.
В итоге Владимир Путин назначил на 24 июня проведение Парада Победы, а на 26 июля шествие Бессмертного полка. В Томске Парад Победы 24 июня не состоится, ближайший к нам Парад пройдет в Новосибирске. Там уже прошла репетиция, после которой продезинфицировали улицы.
В 13 российских городах Парад Победы решили отменить из-за эпидемиологической ситуации. Военные марши 24 июня не состоятся в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.
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