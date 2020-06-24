Военный парад прошел в Новосибирске

Парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Новосибирске. Участники парада прошли в колонне без масок.

Чтобы не допустить скопления зрителей, площадь оцепили, установили ограждения. Однако люди все равно собрались.

В параде участвуют более 2,2 тыс. военнослужащих и представителей других силовых ведомств. Механизированная колонна насчитывает свыше 60 единиц вооружения и военной техники.

По данным оперативного штаба на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребёнок. 3034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).



Скончались ещё два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.





С 22 июня в Новосибирске разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк (пока — без посещения павильонов).