Дома на 160 улицах Томска останутся без воды более чем на сутки

Дома в Кировском, Советском районах и Южных воротах останутся без воды более чем на сутки. О плановом отключении предупреждает «Томскводоканал».

В связи с ремонтными работами воды не будет с 00:00 30 октября до 06:00 31 октября. Отключения пройдут по улицам 19-й Гвардейской дивизии, Алтайской, Богдана Хмельницкого, Герцена, Льва Толстого и другим.





Всего отключения затронут дома на более чем 160 улицах города. В «Томскводоканале» предупреждают, что в указанное время воды не будет и в водонапорных колонках по нескольким адресам. Подробную информацию можно увидеть на сайте компании.



«Томскводоканал» приносит извинения за неудобства и просит томичей заранее запастись водой.



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