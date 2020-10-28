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28 октября,
2020
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Дома на 160 улицах Томска останутся без воды более чем на сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Дома в Кировском, Советском районах и Южных воротах останутся без воды более чем на сутки. О плановом отключении предупреждает «Томскводоканал».

Дома на 160 улицах Томска останутся без воды более чем на сутки

В связи с ремонтными работами воды не будет с 00:00 30 октября до 06:00 31 октября. Отключения пройдут по улицам 19-й Гвардейской дивизии, Алтайской, Богдана Хмельницкого, Герцена, Льва Толстого и другим.


Всего отключения затронут дома на более чем 160 улицах города. В «Томскводоканале» предупреждают, что в указанное время воды не будет и в водонапорных колонках по нескольким адресам. Подробную информацию можно увидеть на сайте компании.

«Томскводоканал» приносит извинения за неудобства и просит томичей заранее запастись водой.

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