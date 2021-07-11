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Главная Новости Водолазы достали тело 17-летнего парня, утонувшего в Томском районе
Новости

Водолазы достали тело 17-летнего парня, утонувшего в Томском районе

ТВ2
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8 часов назад

Водолазы областной поисково-спасательной службы (ПСС) достали из протоки реки Томи недалеко от деревни Коларово тело 17-летнего юноши. Об этом ТВ2 сообщил замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Молодой человек отдыхал на протоке вблизи деревни Коларово со своими друзьями и родными днем в субботу. В районе восьми вечера в ПСС поступило сообщение, что парень утонул. Водолазы выехали на место и обследовали его. По словам представителя ПСС, ночью водолазы не совершают погружения. Тело парня смогли достать только на следующий день. Рано утром на месте работала команда спасателей из пяти человек. Спустя пару часов тело передали полиции. 

В ПСС добавили, что парень купался  в непредназначенном и необорудованном для купания месте. 

Автор:  ПСС
Архивное фото

По данным на 2 июля, с начала года в Томской области погибли пять человек на водоемах. 

Спасатели предупреждают, что крайне опасно купаться в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу), где не просматривается дно, при сильном течении. Не следует заплывать далеко от берега и нырять с плавсредств и различных сооружений, так как под водой могут находиться опасные предметы.

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