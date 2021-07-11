Водолазы достали тело 17-летнего парня, утонувшего в Томском районе

Водолазы областной поисково-спасательной службы (ПСС) достали из протоки реки Томи недалеко от деревни Коларово тело 17-летнего юноши. Об этом ТВ2 сообщил замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Молодой человек отдыхал на протоке вблизи деревни Коларово со своими друзьями и родными днем в субботу. В районе восьми вечера в ПСС поступило сообщение, что парень утонул. Водолазы выехали на место и обследовали его. По словам представителя ПСС, ночью водолазы не совершают погружения. Тело парня смогли достать только на следующий день. Рано утром на месте работала команда спасателей из пяти человек. Спустя пару часов тело передали полиции.

В ПСС добавили, что парень купался в непредназначенном и необорудованном для купания месте.