Водителя будут судить за травмы, которые томичка получила при посадке в автобус

В результате его преступной небрежности пожилая женщина, собиравшаяся ехать в автобусе с этой остановки, была зажата передней дверью и упала на проезжую часть остановочного кармана, при этом автобус наехал ей на ногу, — сообщает пресс-служба томской прокуратуры. — В результате пострадавшей причинена тяжелая черепно-мозговая травма.