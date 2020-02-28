Водителя будут судить за травмы, которые томичка получила при посадке в автобус

В Томске будут судить водителя автобуса № 29 за травмы, которые пенсионерка получила при посадке в маршрутку. Как сообщает прокуратура региона, водитель зажал пожилую томичку дверями, после чего она упала и получила тяжелые травмы.
По версии следствия, в сентябре 2019 года томич работал водителем автобуса № 29 и на остановке «ТЮЗ» не заметил, что зажал дверями пожилую женщину, пытавшуюся зайти в маршрутку.
В результате его преступной небрежности пожилая женщина, собиравшаяся ехать в автобусе с этой остановки, была зажата передней дверью и упала на проезжую часть остановочного кармана, при этом автобус наехал ей на ногу, — сообщает пресс-служба томской прокуратуры. — В результате пострадавшей причинена тяжелая черепно-мозговая травма.
Водитель частично признал вину, по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» ему грозит до трех лет лишения свободы.