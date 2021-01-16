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16 января,
2021
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Водителя BMW будут судить за смертельное ДТП на проспекте Ленина в Томске

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего томича, в машине которого в результате ДТП погиб пассажир. 

Водителя BMW будут судить за смертельное ДТП на проспекте Ленина в Томске
Фото: УМВД по Томской области

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
 
По версии следствия, в августе 2020 года водитель автомобиля  BMW превысил разрешенную скорость,  не справился с управлением, когда ехал по проспекту Ленина, и врезался в фонарный столб.

В машине был пассажир, он получил множественные травмы, от которых скончался в больнице.
 
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.


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