Водителя BMW будут судить за смертельное ДТП на проспекте Ленина в Томске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего томича, в машине которого в результате ДТП погиб пассажир.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).



По версии следствия, в августе 2020 года водитель автомобиля BMW превысил разрешенную скорость, не справился с управлением, когда ехал по проспекту Ленина, и врезался в фонарный столб.





В машине был пассажир, он получил множественные травмы, от которых скончался в больнице.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Томска.





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