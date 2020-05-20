Водители скорой помощи Северска пожаловались, что не получили доплаты за работу с больными COVID-19

10 водителей, которые работают на скорой помощи в Северске, пожаловались на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. Также водители рассказали, что им не хватает средств индивидуальной защиты. В частности, им выдается одна медицинская маска на 12 часов.

Жалобы поступили в систему «ОНФ.Помощь». Водители рассказали, что обещанные президентом дополнительные выплаты в 25 тысяч рублей им не выплачиваются. По словам водителей, руководство ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России ЗАТО Северска им сообщило, что они не относятся к группе риска. При этом в Северске на текущий момент коронавирус подтвержден у семи человек, а машины скорой помощи обслуживает только один гараж. Однако в медорганизации водителям сказали, что дополнительные выплаты, скорее всего, они получат в июне за май, и исключительно за этот месяц.





Также водители скорой помощи пожаловались на нехватку средств индивидуальной защиты. По их словам, не выдаются перчатки, а медицинская маска выдается на всю смену, то есть на 12 часов. Перевозка больных с подозрением на COVID-19 осуществляется на всех машинах, при этом многие водители работают в своей одежде и после смены в ней же идут домой. Специальная одежда соответствующего образца не выдается. По словам водителей скорой помощи, им выдали канцелярский скотч для того, чтобы обклеить машины.





В СибФНКЦ ФМБА России пояснили, что выплаты будут осуществляться за май 2020 года, так как первый подтвержденный случай выявления новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Северске зарегистрирован только 3 мая 2020 года. Данную выплату получат те водители, которые непосредственно осуществляли перевозку пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией COVID-19.





«Президент потребовал, чтобы доплаты медикам начислялись за сам факт работы с коронавирусными больными, а не за отработанные часы, — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко. — Поэтому данный сигнал мы взяли на контроль, будем проверять объективность информации, изложенной в обращениях медицинских работников. В случае если права медработников ущемлены, мы будем добиваться положительного решения вопроса. Одновременно мы просим руководство медицинских организаций провести разъяснительную работу среди врачей и медперсонала, четко разъяснить сотрудникам, кому положены доплаты за работу с больными коронавирусом. Также мы просим руководство медицинских организаций еще раз обратить особое внимание на обеспечение врачей и медицинских работников средствами индивидуальной защиты. Соответствующие обращения мы направили в администрацию региона и руководству СибФНКЦ ФМБА России».





Аналогичные жалобы на отсутствие выплат оставили сотрудники Станции скорой медицинской помощи, Светленской и Томской районных больниц. Прокуратура сообщила, что проведет проверку.





Ежемесячная стимулирующая выплата врачам, которые работают на скорой медицинской помощи, составляет 50 тысяч рублей, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям — 25 тысяч. Выплата врачам в стационарах составляет 80 тысяч рублей, специалистам среднего звена — 50 тысяч, младшего звена — 25 тысяч рублей.





Накануне Владимир Путин провел совещание, на котором вину за проблемы с выплатами возложил на правительство.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:





«Риск есть, а денег нет»: сотрудники скорой жалуются, что не получили президентские выплаты

Владимир Путин раскритиковал правительство из-за проблем получения выплат у медиков

Жалобы томских медиков на отсутствие президентских выплат проверит прокуратура









ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.