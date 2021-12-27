Водители «Яндекс.Такси» протестуют. Они недовольны последними нововведениями компании

Как уточнил Евгений, у «Яндекс. Такси» вообще нет своих таксистов. То есть все водители — берут заказы через специальное приложение. Для этого нужно заполнить онлайн-заявку для подключения, получить и выполнить инструкцию по дальнейшим действиям, скачать приложение «Яндекс.ПРО» и пройти в нем фотоконтроль автомобиля и документов. После этого можно выходить на линию.

Только так мы сможем добиться справедливых условий работы», — говорится в обращении таксистов, которое опубликовано в телеграм-канале «Профсоюз70», где собрались водители Яндекса, недовольные недавними нововведениями компании.

Томские водители «Яндекс.Такси» сегодня с 12:00 до 23:59 планируют устроить акцию протеста. Она заключается в том, что в этот временной промежуток водители либо отдыхают, либо работают по другим агрегаторам. Об этом сообщил ТВ2 обратившийся в редакцию водитель такси Евгений. Причиной протеста стали недавние нововведения компании. Участие в протесте, по словам участников, планируют принять более 200 человек.

Время акции выбрано с таким расчетом, чтобы люди могли с утра до полудня поработать, отбив тем самым аренду и топливо.

Протестующие таксисты также планируют собраться в единой точке в городе, чтобы привлечь внимание к своему протесту и подписать петицию для отправки в Яндекс. Согласно опросу, проведенному в телеграм-канале протестующих, выходить планируют около 50 человек.

В петиции водители требуют вернуть возможность покупки недельной смены. Так как с учетом перерывов на отдых и перекус сложно вписаться в 12-часовой диапазон. Если же работать по 10-12 часов без перерывов, это приведет к усталости и повышению аварийности. К тому же, купив с утра 12-часовую смену, водители не могут осуществлять вывоз клиентов в вечернее время.

Также таксисты требуют уменьшить расстояния подачи авто до клиента. Ближнюю до одного километра, среднюю — до двух с половиной километров. Увеличенные расстояния подач авто приводят к тому, что авто едет до клиента очень долго. В итоге количество выполненных заказов за аналогичное количество времени сократилось, а клиенты ждут машину дольше, чем раньше. А также среди требований — предоставление полной информации о заказе до момента его принятия, финальную точку, стоимость заказа и статус.