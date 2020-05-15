Водителей маршруток Томска будут наказывать за отсутствие масок

Водителей маршруток Томска обязали носить медицинские маски при работе. За отсутствие масок их будут привлекать к ответственности. Уведомления получили компании «ЛАНА», «ТрансАвто», «РЕГИОН СИБИРЬ», «РУЖАВТО», «Росич», «Альянс», «Аня», «Медея» и др.

«Сотрудники Центра организации и контроля пассажироперевозок также вручают памятки, проводят разъяснительную работу и во время линейного контроля. С понедельника, 18 мая, мы организуем массовые проверки соблюдения требований в общественном транспорте. Информация о выявленных нарушениях будет направлена в соответствующие контролирующие органы для принятия решения о привлечении нарушителей к ответственности. Хочу отметить, что водителей в случае нарушений ждет персональная ответственность», — отметила руководитель ЦОиКП Ольга Свахина.





Нарушителей масочного режима могут привлечь к ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), в соответствии с которой судом на граждан может быть наложен административный штраф до 30 000 рублей.



Накануне мэр Томска Иван Кляйн поручил обеспечить масками и перчатками сотрудников «Трамвайно-троллейбусного управления».





Центр организации и контроля пассажироперевозок обращается к томичам с просьбой: при обнаружении случаев нарушения санитарных требований в салонах общественного транспорта сообщать в устной или письменной форме дату и время нарушения, номер маршрута и госномера автобуса на электронную почту: raspisanie@admin.tomsk.ru или по тел. 28-29-06.