Добрые новости
20 июля,
2020
2
фото
Новости

Водитель Toyota в Томской области врезался в опоры ЛЭП, а затем в жилой дом

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

Водитель Toyota в Каргаске не справился с управлением и протаранил опоры ЛЭП, забор и жилой дом, сообщается на сайте регионального УМВД. Двое получили травмы.

ДТП произошло 20 июля 2020 года около 10 часов 12 минут. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum, превысил скорость. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель наехал на опору ЛЭП, после чего автомобиль выехал на перекресток, где также наехал на опору ЛЭП, затем протаранил ограждение дома и врезался в жилой дом.


В результате происшествия двух пассажиров автомобиля Toyota Ipsum доставили в больницу.


На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят обращаться по телефону 8 (38253) 2-13-60.

Водитель Toyota в Томской области врезался в опоры ЛЭП, а затем в жилой дом
Водитель Toyota в Томской области врезался в опоры ЛЭП, а затем в жилой дом
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.