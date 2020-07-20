Водитель Toyota в Томской области врезался в опоры ЛЭП, а затем в жилой дом
Водитель Toyota в Каргаске не справился с управлением и протаранил опоры ЛЭП, забор и жилой дом, сообщается на сайте регионального УМВД. Двое получили травмы.
ДТП произошло 20 июля 2020 года около 10 часов 12 минут. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Toyota Ipsum, превысил скорость. Он не справился с управлением и съехал с дороги. Водитель наехал на опору ЛЭП, после чего автомобиль выехал на перекресток, где также наехал на опору ЛЭП, затем протаранил ограждение дома и врезался в жилой дом.
В результате происшествия двух пассажиров автомобиля Toyota Ipsum доставили в больницу.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Свидетелей и очевидцев данного происшествия просят обращаться по телефону 8 (38253) 2-13-60.
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