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Главная Новости Водитель Toyota погиб на трассе Томск – Колпашево
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Водитель Toyota погиб на трассе Томск – Колпашево

ТВ2
ТВ2 ТВ2
час назад

Водитель Toyota Corolla Spacio съехал в кювет на трассе Томск – Каргала – Колпашево, мужчина погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 22 июля, около 10.30 на 237-м километре трассы Томск – Каргала – Колпашево.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель автомобиля погиб на месте происшествия после прибытия скорой медицинской помощи.

Очевидцы ДТП могут обратиться по телефонам: 8-382-572-25-04, 8-382-572-13-70, 02 и 102.

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Фото: пресс-служба регионального УМВД

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