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18 февраля,
2020
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Водитель авто погиб на Иркутском тракте, столкнувшись с грузовиком

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Водитель за рулем легкового автомобиля Subaru выехал на встречную полосу Иркутского тракта и столкнулся с грузовиком Scania и легковым авто Toyota, сообщает региональное УМВД.


Водитель Subaru скончался на месте. Известно, что ДТП произошло поздним вечером в понедельник, около 22:35, в районе дома 112 на Иркутском тракте.

Водитель авто погиб на Иркутском тракте, столкнувшись с грузовиком
Фото: УМВД по Томской области
Водитель авто погиб на Иркутском тракте, столкнувшись с грузовиком

«По предварительной информации, 37-летний мужчина-водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными автомобилями Toyota и Scania», — сообщили в полиции.


Сейчас Госавтоинспекция пытается найти очевидцев ДТП. Всех, кто видел аварию, просят обращаться по телефонам: 79-47-19, 66-44-22, 66-44-24, либо лично по улице Иркутский тракт, 79, в кабинет № 503.

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