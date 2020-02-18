Водитель авто погиб на Иркутском тракте, столкнувшись с грузовиком

Водитель Subaru скончался на месте. Известно, что ДТП произошло поздним вечером в понедельник, около 22:35, в районе дома 112 на Иркутском тракте.

Водитель за рулем легкового автомобиля Subaru выехал на встречную полосу Иркутского тракта и столкнулся с грузовиком Scania и легковым авто Toyota, сообщает региональное УМВД.

«По предварительной информации, 37-летний мужчина-водитель автомобиля Subaru не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречными автомобилями Toyota и Scania», — сообщили в полиции.





Сейчас Госавтоинспекция пытается найти очевидцев ДТП. Всех, кто видел аварию, просят обращаться по телефонам: 79-47-19, 66-44-22, 66-44-24, либо лично по улице Иркутский тракт, 79, в кабинет № 503.