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11 июля,
2020
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Водитель Mitsubishi погиб и еще два человека получили травмы в ДТП на улице Осенней

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на улице Осенней. Пассажиры иномарки получили травмы и находятся в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Водитель Mitsubishi погиб и еще два человека получили травмы в ДТП на улице Осенней
Фото: пресс-служба регионального УМВД

Авария произошла 11 июля, около 1 часа 50 минут, на улице Осенней, 1.


По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр, продолжил движение, выехав на встречку, затем на левую обочину, где столкнулся с деревом и опрокинулся.


В результате происшествия, водитель скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля — женщина 1986 года рождения и мужчина 1989 года рождения — с травмами доставлены в больницу.


Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться в следственный отдел ГИБДД по телефону: 794-715, либо в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 404.

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