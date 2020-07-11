Водитель Mitsubishi погиб и еще два человека получили травмы в ДТП на улице Осенней

Водитель автомобиля Mitsubishi Lancer погиб в ДТП на улице Осенней. Пассажиры иномарки получили травмы и находятся в больнице, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 11 июля, около 1 часа 50 минут, на улице Осенней, 1.





По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справился с управлением. Автомобиль наехал на бордюр, продолжил движение, выехав на встречку, затем на левую обочину, где столкнулся с деревом и опрокинулся.





В результате происшествия, водитель скончался на месте происшествия. Пассажиры автомобиля — женщина 1986 года рождения и мужчина 1989 года рождения — с травмами доставлены в больницу.





Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться в следственный отдел ГИБДД по телефону: 794-715, либо в дежурную часть ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет 404.