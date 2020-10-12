Водитель маршрутки в Томске высадил ребенка без маски

Этот инцидент произошел сегодня в районе 12 дня, когда третьеклассник поехал на автобусе в школу. По словам матери школьника, многоразовая маска у мальчика есть, но в этот раз он ее забыл.





«Сын позвонил мне в слезах и был растерян, — говорит Анна Лебедева. — Его высадил водитель автобуса, потому что у него не было маски. Он не доехал несколько остановок до школы. Сын учится в третьем классе, пока плохо знает город. Он может доехать на автобусе от точки А в точку Б».





Третьеклассник сел на остановке Карла Ильмера и поехал на Иркутский тракт, но его высадили на остановке Лицей № 7.





Мама школьника в разговоре с ним по телефону посоветовала ему оглядеться и найти поблизости аптеку, чтобы купить маску.





Советник комитета по организации пассажирских перевозок Петр Остроумов рассказал ТВ2, что всех водителей автобусов в Томске предупреждали не высаживать детей до 14 лет без масок. С перевозчиком маршрута № 38 будет составлен отдельный разговор, пояснил Петр Остроумов.





Петр Остроумов подтвердил, что занимается перевозками на маршруте № 38 компания ООО «Медея», директор компании — Анжелика Белоусова.





Напомним, с 9 октября провозить пассажиров без масок в общественном транспорте Томска нельзя, в противном случае перевозчикам грозят серьезные штрафы. Пассажиров без масок водители вынуждены высаживать, за исключением детей.





За нарушение этого требования с 9 октября предусмотрена административная ответственность: для граждан - 30 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 300 тысяч. При повторном административном нарушении штрафы будут увеличены для граждан до 50 тысяч рублей, для организаций – до миллиона рублей.





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