Водитель MAN погиб в лобовом ДТП на севере Томской области

На трассе в Томской области водитель MAN не справился с управлением и выехал на «встречку». В результате столкновения с «Уралом» водитель MAN погиб, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным ведомства, авария произошла 26 февраля в 10:50 на автомобильной дороге Каргасок — Средний Васюган.

По предварительной информации, водитель 1985 года рождения на автомобиле MAN двигался по дороге от села Каргасок в Средний Васюган. На повороте водитель утратил контроль над движением. В результате чего грузовик выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Урал-4320» с полуприцепом под управлением водителя 1968 года рождения.

В результате ДТП водитель автомобиля МАН погиб.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.