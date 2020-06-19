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Водитель «Лады» пострадал в ДТП с пожарной машиной
3 часа назад
Авария с участием пожарной машины произошла в Томске. Один человек получил травмы.
ДТП произошло 18 июня около 16 часов 50 минут на пересечении улицы 1-ая Рабочая и ул. Иркутский тракт. Столкнулись три автомобиля: специализированный автомобиль «ЗИЛ», «Лада» и Mitsubishi Lancer.
В результате происшествия, водитель отечественного легкового автомобиля доставлен в больницу, сообщает региональное УМВД.
Требуется помощь очевидцев данного ДТП, обращаться в дежурную группу ГИБДД по телефонам 66-44-22, 66-44-24.
Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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