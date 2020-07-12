Водитель и пассажиры, напавшие на сотрудников ДПС под Томском, стали фигурантами уголовного дела

10 июля 2020 года сотрудники ДПС попросили водителя автомобиля ИЖ Комби остановиться, но он не выполнил требование. В итоге полицейские остановили машину в окрестностях поселка Курлек. После остановки водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции, шесть пассажиров также начали вести себя агрессивно, набросились на полицейских. Все люди, находившиеся в машине, были пьяны.





В УМВД уточняли, что передали материалы дела в Следственный комитет. Ведомство возбудило уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей».





В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошены свидетели, подозреваемые и потерпевшие, назначены судебные медицинские экспертизы.