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Главная Новости Водитель экскаватора погиб в поселке Катайга
Новости

Водитель экскаватора погиб в поселке Катайга

Роман Чертовских
ТВ2 Роман Чертовских
2 часа назад

Водитель экскаватора погиб в поселке Катайга на севере Томской области. О случившемся ТВ2 рассказал житель Катайги Алексей Орловский.

Фото:  поселок Катайга
Автор:  Александр Дубинец

После наводнения в поселке снова появилась промоина, в том же месте, которое в прошлом году отсыпали,  рассказал Алексей.  Несколько дней назад бульдозер там утонул, не вышло отсыпать, а вчера эскаватор отправили. Подробностей не знаю, но водитель экскаватора погиб.

Добавим, в томских СМИ появилась информация о том, что проверку по факту гибели рабочего в Катайге проводит областной следственный комитет. 

Весной 2020 года единственную дорогу до Катайги размыло талыми водами. Местные предприниматели потратили 27 часов, чтобы проехать 96 км дороги и привезти в поселок продукты. Зимой весь путь из Томска до Катайги можно преодолеть за 10 часов. 

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