Водитель экскаватора погиб в поселке Катайга на севере Томской области. О случившемся ТВ2 рассказал житель Катайги Алексей Орловский.

После наводнения в поселке снова появилась промоина, в том же месте, которое в прошлом году отсыпали, — рассказал Алексей. — Несколько дней назад бульдозер там утонул, не вышло отсыпать, а вчера эскаватор отправили. Подробностей не знаю, но водитель экскаватора погиб.

Добавим, в томских СМИ появилась информация о том, что проверку по факту гибели рабочего в Катайге проводит областной следственный комитет.

Весной 2020 года единственную дорогу до Катайги размыло талыми водами. Местные предприниматели потратили 27 часов, чтобы проехать 96 км дороги и привезти в поселок продукты. Зимой весь путь из Томска до Катайги можно преодолеть за 10 часов.