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Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта
3 часа назад
Трубу прорвало на Иркутском тракте, 128. Вода дотекла до остановки «Лазарева» и во дворы. Жители жалуются, что из-за аварии им сложно выехать со двора, и опасаются последующего гололеда.
В пресс-служба «Томскводоканала» пояснили, что заявка о повреждении поступила в Центральную диспетчерскую службу 28 января около 22:30.
«Сотрудники выехали на место и зафиксировали течь воды на водопроводной линии диаметром 500. На данный момент времени ведутся работы», — рассказали ТВ2 в компании.
Там уточнили, что из-за работ холодную воду отключили в нескольких домах на Иркутском тракте и на Суворова, 3. Воды не будет с 13.30 до 17.00.
Фото: Надежда Пономаренко
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