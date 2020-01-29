Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта

Трубу прорвало на Иркутском тракте, 128. Вода дотекла до остановки «Лазарева» и во дворы. Жители жалуются, что из-за аварии им сложно выехать со двора, и опасаются последующего гололеда.

В пресс-служба «Томскводоканала» пояснили, что заявка о повреждении поступила в Центральную диспетчерскую службу 28 января около 22:30.





«Сотрудники выехали на место и зафиксировали течь воды на водопроводной линии диаметром 500. На данный момент времени ведутся работы», — рассказали ТВ2 в компании.





Там уточнили, что из-за работ холодную воду отключили в нескольких домах на Иркутском тракте и на Суворова, 3. Воды не будет с 13.30 до 17.00.

