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29 января,
2020
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Новости

Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Трубу прорвало на Иркутском тракте, 128. Вода дотекла до остановки «Лазарева» и во дворы. Жители жалуются, что из-за аварии им сложно выехать со двора, и опасаются последующего гололеда.

Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта
Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта
Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта
Вода вышла на проезжую часть в районе Иркутского тракта

В пресс-служба «Томскводоканала» пояснили, что заявка о повреждении поступила в Центральную диспетчерскую службу 28 января около 22:30. 


«Сотрудники выехали на место и зафиксировали течь воды на водопроводной линии диаметром 500. На данный момент времени ведутся работы», — рассказали ТВ2 в компании.


Там уточнили, что из-за работ холодную воду отключили в нескольких домах на Иркутском тракте и на Суворова, 3. Воды не будет с 13.30 до 17.00.

Фото: Надежда Пономаренко

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