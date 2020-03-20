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20 марта,
2020
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Во всех регионах России объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Во всех 85 регионах России решили ввести режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.


В связи с режимом школы и вузы переведены на дистанционный режим обучения, все массовые и спортивные мероприятия отменяются.


Напомним, губернатор Сергей Жвачкин подписал распоряжение о введении в Томской области режима повышенной готовности 18 марта после того, как официально зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом в регионе.


В режиме «Повышенная готовность» функционируют органы управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Этим же распоряжением глава региона создал штаб, который возглавил лично, назначив своими заместителями вице-губернаторов Ивана Деева, Анатолия Рожкова и Игоря Толстоносова. В него вошли руководители областных ведомств и территориальных органов федеральной власти.


Также режим обязывает граждан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях на горячую линию Томской области по номеру телефона (3822) 515-616; при появлении респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских учреждений; соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.


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