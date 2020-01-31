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31 января,
2020
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Новости

Во всех регионах России хотят запретить высаживать детей из общественного транспорта

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Запрет на высадку детей из общественного транспорта из-за неоплаченного проезда будет распространен на все регионы РФ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака.

Во всех регионах России хотят запретить высаживать детей из общественного транспорта

Законопроект, предусматривающий запрет на высадку детей из общественного транспорта, накануне был принят Заксобранием Нижегородской области в первом чтении.


«Во всех регионах эти законы будут приняты, во всех без исключения», — приводит пресс-служба партии слова Андрея Турчака.


В марте 2019 года Минтранс внес на рассмотрение в правительство РФ аналогичный проект федерального закона, однако до сих пор документ не был внесен в Госдуму. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков тогда отмечал, что высадка детей за неоплаченный проезд в общественном транспорте запрещена в 12 регионах РФ (Петербург, Новосибирск, Самарская, Калужская, Нижегородская, Саратовская, Волгоградская, Тюменская области, Чеченская республика, Чукотский автономный округ, Забайкальский край, республика Тыва).


Добавим, что высадки детей из автобуса, даже в морозы, нередки. Так, в декабре 2019 года в Новосибирске кондуктор высадил десятилетнюю девочку из автобуса на мороз и оставил одну на безлюдной улице, потому что у той не оказалось при себе справки школьника.

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