Во время пожара в Кировском районе Томска в огне погиб мужчина

В понедельник вечером в поселке Нижний Склад Кировского района Томска сгорел дачный дом на улице Сплавной. В огне погиб мужчина 1962 года рождения, пишет пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области.

Сообщается, что на момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнем. В результате сгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома. Общая площадь пожара — 60 квадратных метров. Как он начался — выясняется.

В тушении дома на Сплавной принимали участие 15 пожарных. Сообщение о начале пожара поступило в 20:39, ликвидировали его в 22:01.