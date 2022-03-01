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Новости

Во время пожара в Кировском районе Томска в огне погиб мужчина

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В понедельник вечером в поселке Нижний Склад Кировского района Томска сгорел дачный дом на улице Сплавной. В огне погиб мужчина 1962 года рождения, пишет пресс-служба Главного управления МЧС России по Томской области. 

Сообщается, что на момент прибытия первого подразделения пожарных дом был полностью охвачен огнемВ результате сгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши, обгорели стены внутри и снаружи дома. Общая площадь пожара — 60 квадратных метров. Как он начался — выясняется.

В тушении дома на Сплавной принимали участие 15 пожарных. Сообщение о начале пожара поступило в 20:39, ликвидировали его в 22:01.

фото иллюстративное
фото иллюстративное
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