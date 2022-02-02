Во время пандемии коронавируса автомобили мэрии Томска помогают врачам и волонтерам

Девять автомобилей администрации Томска помогают врачам и волонтерам в пандемию коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии. Машины доставляют педиатров из детских поликлиник по вызовам и помогают в работе участковых терапевтов, а также волонтеров, которые доставляют пациентам на дом лекарства.

«Мы понимаем, что в новую волну коронавируса кратно возросло число обращений за медпомощью и количество вызовов врачей на дом. Администрация города продолжает в ежедневном режиме «подставлять плечо» — медики могут в свой рабочий день полностью рассчитывать на наши служебные автомобили. Также мы поддерживаем и волонтеров, которые без выходных помогают горожанам получать необходимые лекарства», — рассказывает исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.

Добавим, такую поддержку администрация Томска осуществляет с ноября 2020 года. Четыре автомобиля мэрии доставляют врачей на вызовы, пять — задействованы в работе волонтеров проекта «Мы вместе». Медиков возят в пятидневном рабочем режиме, волонтерам помогают без выходных.