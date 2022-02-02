Во время пандемии коронавируса автомобили мэрии Томска помогают врачам и волонтерам

Девять автомобилей администрации Томска помогают врачам и волонтерам в пандемию коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии. Машины доставляют педиатров из детских поликлиник по вызовам и помогают в работе участковых терапевтов, а также волонтеров, которые доставляют пациентам на дом лекарства.
«Мы понимаем, что в новую волну коронавируса кратно возросло число обращений за медпомощью и количество вызовов врачей на дом. Администрация города продолжает в ежедневном режиме «подставлять плечо» — медики могут в свой рабочий день полностью рассчитывать на наши служебные автомобили. Также мы поддерживаем и волонтеров, которые без выходных помогают горожанам получать необходимые лекарства», — рассказывает исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер.
Добавим, такую поддержку администрация Томска осуществляет с ноября 2020 года. Четыре автомобиля мэрии доставляют врачей на вызовы, пять — задействованы в работе волонтеров проекта «Мы вместе». Медиков возят в пятидневном рабочем режиме, волонтерам помогают без выходных.
Добавим, что также служебные автомобили передали медикам и в обладминистрации.
«Мы уже год передаем автомобили руководителей департаментов администрации Томской области медикам, но делали это по скользящему графику. Сейчас машины передаем в пользование врачей до тех пор, пока схлынет волна, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Ни один медицинский автопарк не рассчитан на эпидемию такого масштаба. У врачей сейчас сотни визитов к пациентам на дом, без нашей помощи им не обойтись».
Глава региона также поручил департаменту здравоохранения Томской области увеличить количество привлеченных такси для поездок врачей к пациентам и доставки тестов в лаборатории.