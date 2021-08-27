Во дворе дома с жар-птицами на Красноармейской начал проваливаться асфальт

Рядом с домом на Красноармейской 67/1 (известен как дом с жар-птицами, является памятником культуры федерального значения) появились провалы грунта. Поскольку дом жилой, провалы угрожают безопасности не только объекта культурного наследия, но и людей.

Сейчас две ямы диаметром больше метра закрыты сеткой и деревянным поддоном. Раньше их уже пытались засыпать, в том числе кирпичом — весь материал ушел под землю, рассказывают жители дома. Сами они связывают проблему с появлением по соседству бетонного двухэтажного здания. Его в 2013 году незаконно начали строить на месте другого дома-памятника усадьбы Желябо. Мэрия города через суд пыталась добиться сноса здания, но в итоге его просто обшили деревом, восстановив внешний облик исторического дома. По мнению жителей дома с жар-птицами, строительство подвала под соседним домом привело к изменению направления течения грунтовых вод, которые и размывают землю. Сейчас люди опасаются обрушения крыльца, под которым также образовался широкий провал.

На место уже приезжали сотрудники жилищно-коммунального отдела Администрации Кировского района, пытавшиеся измерить глубину ям. «Залезли палкой метра в три длиной, там даже дна нет», — рассказывает жительница дома Елена Фадеева.

На момент выхода материала в пресс-службе мэрии не ответили на вопросы ТВ2 о том, что и в какие сроки планируется делать с провалами грунта, а также — с чем именно связано их появление.