Внимание, фейк: в сети появился анонс предстоящего шутинга в одном из колледжей Томска

В Телеграме появился канал, автор которого утверждает, что 1 октября организует массовую стрельбу в Томском промышленно-гуманитарном колледже (ссылку на канал не публикуем по этическим принципам — прим.ред).

«Я уже приобрел оружие, так что пора навести суету и унести побольше людей с лица этой грязной планеты. Я - Бог», — говорится в одном из постов.

Канал был создан 25 сентября. На момент написания новости в нем семь записей, больше тысячи подписчиков. Многие в комментариях пишут, что уже направили жалобу администрации мессенджера на насилие.