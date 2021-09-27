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Внимание, фейк: в сети появился анонс предстоящего шутинга в одном из колледжей Томска

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В Телеграме появился канал, автор которого утверждает, что 1 октября организует массовую стрельбу в Томском промышленно-гуманитарном колледже (ссылку на канал не публикуем по этическим принципам — прим.ред).

«Я уже приобрел оружие, так что пора навести суету и унести побольше людей с лица этой грязной планеты. Я - Бог», — говорится в одном из постов.

Канал был создан 25 сентября. На момент написания новости в нем семь записей, больше тысячи подписчиков. Многие в комментариях пишут, что уже направили жалобу администрации мессенджера на насилие.

В комментариях к постам отмечается, что правоохранительные органы провели проверку по факту данных публикаций. Было установлено, что данная информация фейковая, однако в томских колледжах усилили меры безопасности. 

11 мая в Казани в местной гимназии № 175 открыл стрельбу 19-летний Ильназ Галявиев — бывший ученик, «осознавший себя богом». Тогда погибли девять человек, более 30 пострадали. 20 сентября студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете. Пострадали почти 50 человек, шестеро погибли.  Свои действия он объяснял желанием умереть и оставить в мире как можно больше боли.

После произошедшего пермяки жаловались на появление новых фейк-рассылок. Власти Пермского края сообщили, что после шутинга в Пермском государственном университете в социальных сетях начали появляться фейки о нападениях на торговые центры и образовательные учреждения. 

Томские университеты подготовили памятку, как вести себя при захвате учебного учреждения. 

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