Внезапные поправки: в Госдуме приняли законопроект о голосовании по почте и через интернет
Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволит россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и через интернет. Голосование проходило сразу во втором и третьем чтениях.
Поправки предложили депутаты от «Единой России» к законопроекту, который изначально предполагал возможность собирать подписи для выдвижения на выборы дистанционно, через сайт Госуслуг. Информация о поправках появилась утром 13 мая.
По словам депутата от ЕР Дмитрия Вяткина, поправки внесены из-за пандемии коронавируса и нужны для голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.
«Мы можем столкнуться с тем, что в сентябре у нас многие граждане не смогут прийти на участки, потому что будут обязаны соблюдать нормы социальной дистанции», — отметил Вяткин.
Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко рассказал журналисту ТВ2, что сегодня фракция ЛДПР просила перенести голосование по этому законопроекту. По словам депутата, последние полтора месяца из-за эпидемии коронавируса Госдума изменила режим работы.
«Идет довольно усеченный режим рассмотрения: выступления от фракции до трех минут, нет процедуры задавания вопросов и получения на них ответов. Кроме того сокращены возможности проведения промежуточных консультативных процедур, круглых столов, парламентских слушаний и прочее. Мы считаем, что принятию подобной меры должна была предшествовать широкая дискуссия, — подчеркнул Алексей Диденко. — Связисты, информационщики должны были аргументировать свою позицию, рассказать о возможности невмешательства в волеизъявление граждан. Особенно, это касается голосования по почте. Мы ведь знаем, что и письма пропадают, и их вскрывают, и меньше возможности идентифицировать отправителя. То есть, вопросов много, но с учетом формата получить ответы на них не было возможности. Я думаю, что даже если была бы эта возможность, то вряд ли бы нам кто-то ответил», — рассказал Диденко, добавив, что он, как и все представители фракции, голосовали против.
Не поддержали законопроект также представители КПРФ и «Справедливой России» голосовали против введения возможности интернет-голосования. Так депутат Олег Шеин (СР) заявил, что закон уничтожает принцип тайного голосования и провоцирует то, что произошло в Армении.
«Плюют на все законы, даже принятые самими собой, — завила Тайге.инфо представитель КПРФ, сибирский депутат Госдумы Вера Ганзя. — Могут спрятать любую подтасовку и сейчас это распространяется на всю Москву. Это нарушение всех демократических принципов, и после принятия этих решений у нас всегда будет 102% за правящую партию, то есть за «Единую Россию».
В рамках голосования во втором чтении «за» проголосовали 250 депутатов. 83 были против, один воздержался. В этот же день, 13 мая, законопроект приняли и в третьем чтении.
«Между вторым и третьем чтением проводится только лингвистическая и правовая экспертиза. Содержательно и концептуально уже ничего не поменяется», — пояснил Алексей Диденко журналисту ТВ2.
Итоговое голосование было таким:
- «за» — 250 голосов
- «против» — 81 голос.
- не голосовали 119 человек.
Голоса депутатов, представляющих Томскую область, распределились так:
ЛДПР: Алексей Диденко — против.
КПРФ: Вера Ганзя — против.
«Справедливая Россия»: Николай Рыжак — против.
«Единая Россия»:
Олег Быков, Валерий Елыкомов, Иван Белеков, Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Александр Фокин, Антон Горелкин — «за».
Николай Герасименко, Татьяна Соломатина, Евгений Косяненко — не голосовали.
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?