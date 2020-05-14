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14 мая,
2020
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Новости

Внезапные поправки: в Госдуме приняли законопроект о голосовании по почте и через интернет

ТВ2
ТВ2
47 минут назад

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволит россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и через интернет. Голосование проходило сразу во втором и третьем чтениях. 

Внезапные поправки: в Госдуме приняли законопроект о голосовании по почте и через интернет

Поправки предложили депутаты от «Единой России» к законопроекту, который изначально предполагал возможность собирать подписи для выдвижения на выборы дистанционно, через сайт Госуслуг. Информация о поправках появилась утром 13 мая.


По словам депутата от ЕР Дмитрия Вяткина, поправки внесены из-за пандемии коронавируса и нужны для голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.


«Мы можем столкнуться с тем, что в сентябре у нас многие граждане не смогут прийти на участки, потому что будут обязаны соблюдать нормы социальной дистанции», — отметил Вяткин.


Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко рассказал журналисту ТВ2, что сегодня фракция ЛДПР просила перенести голосование по этому законопроекту. По словам депутата, последние полтора месяца из-за эпидемии коронавируса Госдума изменила режим работы. 

Алексей Диденко в центре
Алексей Диденко в центре

«Идет довольно усеченный режим рассмотрения: выступления от фракции до трех минут, нет процедуры задавания вопросов и получения на них ответов. Кроме того сокращены возможности проведения промежуточных консультативных процедур, круглых столов, парламентских слушаний и прочее. Мы считаем, что принятию подобной меры должна была предшествовать широкая дискуссия, — подчеркнул Алексей Диденко. — Связисты, информационщики должны были аргументировать свою позицию, рассказать о возможности невмешательства в волеизъявление граждан. Особенно, это касается голосования по почте. Мы ведь знаем, что и письма пропадают, и их вскрывают, и меньше возможности идентифицировать отправителя. То есть, вопросов много, но с учетом формата получить ответы на них не было возможности. Я думаю, что даже если была бы эта возможность, то вряд ли бы нам кто-то ответил», — рассказал Диденко, добавив, что он, как и все представители фракции, голосовали против. 

Не поддержали законопроект также представители КПРФ и «Справедливой России» голосовали против введения возможности интернет-голосования. Так депутат Олег Шеин (СР) заявил, что закон уничтожает принцип тайного голосования и провоцирует то, что произошло в Армении.

«Плюют на все законы, даже принятые самими собой, — завила Тайге.инфо представитель КПРФ, сибирский депутат Госдумы Вера Ганзя. — Могут спрятать любую подтасовку и сейчас это распространяется на всю Москву. Это нарушение всех демократических принципов, и после принятия этих решений у нас всегда будет 102% за правящую партию, то есть за «Единую Россию».

В рамках голосования во втором чтении «за» проголосовали 250 депутатов. 83 были против, один воздержался. В этот же день, 13 мая, законопроект приняли и в третьем чтении.


«Между вторым и третьем чтением проводится только лингвистическая и правовая экспертиза. Содержательно и концептуально уже ничего не поменяется», — пояснил Алексей Диденко журналисту ТВ2.


Итоговое голосование было таким:  

  • «за» — 250 голосов
  • «против» — 81 голос.
  • не голосовали 119 человек.


Голоса депутатов, представляющих Томскую область, распределились так:


ЛДПР: Алексей Диденко — против.

КПРФ: Вера Ганзя — против.

«Справедливая Россия»: Николай Рыжак — против.

«Единая Россия»:

Олег Быков, Валерий Елыкомов, Иван Белеков,  Наталья Кувшинова, Владимир Мельник, Александр Фокин, Антон Горелкин — «за».

Николай Герасименко, Татьяна Соломатина, Евгений Косяненко —​ не голосовали.


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