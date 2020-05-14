Внезапные поправки: в Госдуме приняли законопроект о голосовании по почте и через интернет

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который позволит россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и через интернет. Голосование проходило сразу во втором и третьем чтениях.

Поправки предложили депутаты от «Единой России» к законопроекту, который изначально предполагал возможность собирать подписи для выдвижения на выборы дистанционно, через сайт Госуслуг. Информация о поправках появилась утром 13 мая.





По словам депутата от ЕР Дмитрия Вяткина, поправки внесены из-за пандемии коронавируса и нужны для голосования на региональных выборах в сентябре 2020 года.





«Мы можем столкнуться с тем, что в сентябре у нас многие граждане не смогут прийти на участки, потому что будут обязаны соблюдать нормы социальной дистанции», — отметил Вяткин.





Депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко рассказал журналисту ТВ2, что сегодня фракция ЛДПР просила перенести голосование по этому законопроекту. По словам депутата, последние полтора месяца из-за эпидемии коронавируса Госдума изменила режим работы.