Внесудебная блокировка и удаленное правосудие. Какие законы подписал Владимир Путин под Новый год

Президент страны Владимир Путин подписал под Новый год ряд законов. Рассказываем про главные из них.

Введение паспортов болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

Fan ID — это персональная электронная карта, которую с июня 2022 года все болельщики будут обязаны оформить на госуслугах для посещения спортивных мероприятий. Список соревнований, на которые можно будет попасть только при наличии Fan ID, позже утвердит правительство РФ. Также закон предусматривает порядок заморозки «паспорта болельщика» или отказа в его оформлении для тех, кто был уличен в нарушении общественного порядка на стадионах, в том числе за рубежом.

Перенос на 1 января 2023 года срока, к которому чиновники и военные должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство.

Действие закона распространяется на государственных и муниципальных служащих, а также военных. Если до установленного законом срока они не успеют отказаться от гражданства другого государства или вида на жительство в нем, то они подлежат увольнению.

Согласно предыдущей редакции данной нормы, госслужащие должны были отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство до 1 января 2022 года.

Возможность подачи иска в суд онлайн.

Новые поправки к российским процессуальным кодексам теперь позволяют подавать иски, жалобы и повестки в электронном виде через госуслуги, а также участвовать в заседаниях суда удаленно по видеосвязи. Но можно и по старинке, личное участие и письменные жалобы закон не отменяет. Кроме того, следователям разрешат проводить по видеосвязи допросы, очные ставки и опознание свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов — кроме тех случаев, когда существует риск разглашения государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны.